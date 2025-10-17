Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: Nigéria–Gabon és Kamerun–Kongói DK párharcokkal indul a harc a pótselejtezőért

2025.10.17. 15:01
Címkék
Gabon Kamerun Kongói DK vb-pótselejtező Nigéria vb-selejtezők
Nigéria–Gabon és Kamerun–Kongói DK elődöntőket rendeznek Afrikában az interkontinentális pótselejtezőt érő helyért a labdarúgó-világbajnoki kvalifikációban.

A párosítás a nemzetközi szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteki világranglistája alapján alakult ki.

Az afrikai selejtezősorozatból kilenc ország – Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál – válogatottja már biztossá tette helyét a jövő nyári világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig november 13-án és 16-án elődöntő-döntő rendszerben küzdhet meg Marokkóban a maradék egy, interkontinentális pótselejtezős helyért.

A hatcsapatos, elődöntő-döntő rendszerben zajló interkontinentális pótselejtezőt, amelyből két válogatott jut ki a vb-re, márciusban rendezik.

Mint ismert, a jövő évi, 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont június 11. és július 19. között.

 

