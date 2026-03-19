A Ferencváros az eddigi legjobb magyar szereplést fejezte be Európában a csoportkörök bevezetése óta
A Braga elleni szerdai, nyolcaddöntős Európa-liga-búcsú után összegezzük a Ferencváros legfontosabb számait a nemzetközi porondon a 2025–2026-os idényben. Összesen a selejtezőkkel együtt 18 európai kupameccset játszott a magyar bajnok ebben az évadban, ami új abszolút magyar csúcs, ilyenre korábban, a csoportkörös lebonyolítás előtt sem volt példa.
Az FTC tíz győzelemmel fejezte be a szereplését, ami szintén rekord, négy döntetlen és négy vereség mellett. Hárompontos rendszerben számolva a főtáblán a csoportkörös lebonyolítás legmagasabb magyar eredményét elérve, 1.75 pontos meccsenkénti átlaggal zárt Robbie Keane vezetőedző csapata. A korábbi csúcsot ugyancsak a Ferencváros tartotta a 2022–2023-as és a 2023–2024-es idényben elért 1.666 ponttal. A Ferencváros összesített, százalékos teljesítménymutatója a 18 találkozó alapján együttvéve 63 százalék, ebben a Fradi eddigi rekordja a 2023–2024-es idényben, a Konferencialigában elért 60.42 százalék volt – most ez is megdőlt.
A Ferencváros a Ludogorec elleni, rájátszásos továbbjutással 51 év után nyert ismét tavaszi kupapárharcot (51 esztendeje KEK-döntőbe jutott a Fradi). Magyar együttes pedig a Videoton 1985-ös UEFA-kupa-menetelése, tehát 41 év után tudott újra továbblépni egy tavaszi párharcból. A Ferencváros egymás után negyedik alkalommal tudott bejutni a főtábla alapszakaszából az egyenes kieséses fázisba. Másodszor játszhatott nyolcaddöntőt az Európa-ligában, de 2022–2023-ban a csoportkörből egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott, így a Leverkusen elleni, összesítésben 4–0-ra elveszített párharc előtt nem kellett rájátszást vívnia a 16 közé kerülésért (tavaszi rájátszásban kétszer maradt alul, 2024-ban a görög Olympiakosszal, 2025-ben a cseh Viktoria Plzennel szemben). 2023-ban a Leverkusen elleni második meccset március 16-án rendezték, így a szerdai, március 18-i kupabúcsú a naptár szerint is a legtovább tartó magyar menetelés volt 1985 óta.
A Ferencváros az UEFA-koefficienst nézve is rekordot, 17.25 pontot ért el. Ezzel jelen állás szerint hat pozíciót javítva a 49. helyre jöhet előre az UEFA rangsorában összességében 51.25 ponttal, míg Magyarország jelenleg a 22. (27.187 pont).
Hogy a Ferencváros számára mennyit érhet majd a következő európai sorsolásnál az 51.25 pontja, az persze sok mindennek a függvénye még, hiszen a kuparészvételt még ki is kell harcolni, és persze nem mindegy, hogy bajnokként a BL-ben tud szerepelni, vagy nem nyeri meg a bajnokságot és másik sorozatban kell indulnia. Azt kijelenthetjük: amennyiben a Ferencváros bajnok lesz, akkor arra lehet esélye, hogy idén is a BL 2. selejtezőkörében induljon kiemeltként (ami három párharcot jelent a főtábláig). Korábban jeleztük, hogy extrém esetben akár azonnal is főtáblára kerülhet, de erre jelen állás szerint csekély esély mutatkozik.
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Pontszám
Pontátlag (pont/meccs)
FTC, BL, 1995–1996
1
2
3
5
0.83
FTC, UEFA-kupa, 2004–2005
1
1
2
4
1
DVSC, BL, 2009–2010
–
–
6
0
0
DVSC, El, 2010–2011
1
–
5
3
0.5
Videoton, El, 2012–2013
2
–
4
6
1
Vidi, El, 2018–2019
2
1
3
7
1.166
FTC, El, 2019–2020
1
4
1
7
1.166
FTC, BL, 2020–2021
–
1
5
1
0.16
FTC, El, 2021–2022
1
–
5
3
0.5
FTC, El, 2022–2023*
3
1
2
10
1.666
FTC, Kl, 2023–2024*
2
4
–
10
1.666
|FTC, El, 2024–2025*
4
–
4
12
1.5
|FTC, El, 2025–2026**
6
3
3
21
1.75
*Továbbjutott a csapat az egyenes kieséses szakaszba.
** Tavasszal is nyert egy párharcot és nyolcaddöntőbe jutott.
M
GY
D
V
Gólkül.
Teljesítmény (%)
|Koefficienspont
(2019-től)*
|2025–2026
(El-főtábla)
18
10
4
4
28–23
63%
|17.25
|2024–2025
(El-főtábla)
16
7
3
6
25–22
50.00%
|10
|2023–2024
(Kl-főtábla)
16
8
5
3
30–13
60.42%
|9
|2022–2023
(El-főtábla)
16
6
3
7
24–22
43.75%
|12
|2021–2022
(El-főtábla)
14
6
–
8
22–21
42.86%
|3
|2020–2021
(BL-főtábla)
11
3
3
5
14–22
36.36%
|5
|2019–2020
(El-főtábla)
14
5
7
2
19–18
52.38%
|6
|2004–2005
(UEFA-kupa-főtábla)
10
4
2
4
11–12
46.6%
|1995–1996
(BL-főtábla)
8
2
3
3
11–19
37.5%
*Korábban más rendszerben számoltak, nem összehasonlítható a mostanival.
Véget ért az El-menetelés, a Braga hazai pályán megfordította az FTC elleni nyolcaddöntős párharcot
EMLÉKEZTETŐ
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS 4–0 (3–0)
Braga, Municipal de Braga Stadion. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist – svédek)
BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez (Dorgeles, 76.), Grillitsch (D. Rodrigues, 76.), Gorby (Moscardo, 65.) – R. Horta (Joao Moutinho, 76.), Pau Víctor (F. Navarro, 83.), Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Júlio Romao, Abu Fani (F. Kovacevic, 59.), O'Dowda – Yusuf (Cadu, 78.), Joseph (Gruber, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: R. Horta (11., 53.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)
Továbbjutott: a Braga, 4–2-es összesítéssel