A Ferencváros az eddigi legjobb magyar szereplést fejezte be Európában a csoportkörök bevezetése óta

A Braga elleni szerdai, nyolcaddöntős Európa-liga-búcsú után összegezzük a Ferencváros legfontosabb számait a nemzetközi porondon a 2025–2026-os idényben. Összesen a selejtezőkkel együtt 18 európai kupameccset játszott a magyar bajnok ebben az évadban, ami új abszolút magyar csúcs, ilyenre korábban, a csoportkörös lebonyolítás előtt sem volt példa.

Az FTC tíz győzelemmel fejezte be a szereplését, ami szintén rekord, négy döntetlen és négy vereség mellett. Hárompontos rendszerben számolva a főtáblán a csoportkörös lebonyolítás legmagasabb magyar eredményét elérve, 1.75 pontos meccsenkénti átlaggal zárt Robbie Keane vezetőedző csapata. A korábbi csúcsot ugyancsak a Ferencváros tartotta a 2022–2023-as és a 2023–2024-es idényben elért 1.666 ponttal. A Ferencváros összesített, százalékos teljesítménymutatója a 18 találkozó alapján együttvéve 63 százalék, ebben a Fradi eddigi rekordja a 2023–2024-es idényben, a Konferencialigában elért 60.42 százalék volt – most ez is megdőlt.

A Ferencváros a Ludogorec elleni, rájátszásos továbbjutással 51 év után nyert ismét tavaszi kupapárharcot (51 esztendeje KEK-döntőbe jutott a Fradi). Magyar együttes pedig a Videoton 1985-ös UEFA-kupa-menetelése, tehát 41 év után tudott újra továbblépni egy tavaszi párharcból. A Ferencváros egymás után negyedik alkalommal tudott bejutni a főtábla alapszakaszából az egyenes kieséses fázisba. Másodszor játszhatott nyolcaddöntőt az Európa-ligában, de 2022–2023-ban a csoportkörből egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott, így a Leverkusen elleni, összesítésben 4–0-ra elveszített párharc előtt nem kellett rájátszást vívnia a 16 közé kerülésért (tavaszi rájátszásban kétszer maradt alul, 2024-ban a görög Olympiakosszal, 2025-ben a cseh Viktoria Plzennel szemben). 2023-ban a Leverkusen elleni második meccset március 16-án rendezték, így a szerdai, március 18-i kupabúcsú a naptár szerint is a legtovább tartó magyar menetelés volt 1985 óta.

A Ferencváros az UEFA-koefficienst nézve is rekordot, 17.25 pontot ért el. Ezzel jelen állás szerint hat pozíciót javítva a 49. helyre jöhet előre az UEFA rangsorában összességében 51.25 ponttal, míg Magyarország jelenleg a 22. (27.187 pont).

Hogy a Ferencváros számára mennyit érhet majd a következő európai sorsolásnál az 51.25 pontja, az persze sok mindennek a függvénye még, hiszen a kuparészvételt még ki is kell harcolni, és persze nem mindegy, hogy bajnokként a BL-ben tud szerepelni, vagy nem nyeri meg a bajnokságot és másik sorozatban kell indulnia. Azt kijelenthetjük: amennyiben a Ferencváros bajnok lesz, akkor arra lehet esélye, hogy idén is a BL 2. selejtezőkörében induljon kiemeltként (ami három párharcot jelent a főtábláig). Korábban jeleztük, hogy extrém esetben akár azonnal is főtáblára kerülhet, de erre jelen állás szerint csekély esély mutatkozik.

Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám Pontátlag (pont/meccs) FTC, BL, 1995–1996 1 2 3 5 0.83 FTC, UEFA-kupa, 2004–2005 1 1 2 4 1 DVSC, BL, 2009–2010 – – 6 0 0 DVSC, El, 2010–2011 1 – 5 3 0.5 Videoton, El, 2012–2013 2 – 4 6 1 Vidi, El, 2018–2019 2 1 3 7 1.166 FTC, El, 2019–2020 1 4 1 7 1.166 FTC, BL, 2020–2021 – 1 5 1 0.16 FTC, El, 2021–2022 1 – 5 3 0.5 FTC, El, 2022–2023* 3 1 2 10 1.666 FTC, Kl, 2023–2024* 2 4 – 10 1.666 FTC, El, 2024–2025* 4 – 4 12 1.5 FTC, El, 2025–2026** 6 3 3 21 1.75 MAGYAR SZEREPLÉSEK A FŐTÁBLÁN A CSOPORTKÖRÖS LEBONYOLÍTÁS BEVEZÉTSE ÓTA (MINDEN MECCSET HÁROMPONTOS RENDSZERBEN SZÁMOLVA)

*Továbbjutott a csapat az egyenes kieséses szakaszba.

** Tavasszal is nyert egy párharcot és nyolcaddöntőbe jutott.

M GY D V Gólkül. Teljesítmény (%) Koefficienspont

(2019-től)* 2025–2026

(El-főtábla) 18 10 4 4 28–23 63% 17.25 2024–2025

(El-főtábla) 16 7 3 6 25–22 50.00% 10 2023–2024

(Kl-főtábla) 16 8 5 3 30–13 60.42% 9 2022–2023

(El-főtábla) 16 6 3 7 24–22 43.75% 12 2021–2022

(El-főtábla) 14 6 – 8 22–21 42.86% 3 2020–2021

(BL-főtábla) 11 3 3 5 14–22 36.36% 5 2019–2020

(El-főtábla) 14 5 7 2 19–18 52.38% 6 2004–2005

(UEFA-kupa-főtábla) 10 4 2 4 11–12 46.6% 1995–1996

(BL-főtábla) 8 2 3 3 11–19 37.5% a ferencváros csoportkörös európai kuapszereplései, a selejtezős meccsekkel együtt

*Korábban más rendszerben számoltak, nem összehasonlítható a mostanival.