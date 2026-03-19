A Ferencváros az eddigi legjobb magyar szereplést fejezte be Európában a csoportkörök bevezetése óta

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.03.19. 14:05
A Ferencváros szerdán, Bragában búcsúzott a nemzetközi porondtól ebben az idényben (Fotó: Árvai Károly)
A Ferencváros a Bragától elszenvedett szerdai, 4–0-s vereség után 4–2-es összesítéssel búcsúzott a nemzetközi porondtól a 2025–2026-os idényben. A most véget ért szereplése sok szempontból csúcsot jelent az európai kupákban a csoportkörös lebonyolítás bevezetése óta (ennek időpontja eltér a különböző sorozatokban, a BL-ben már 1992–1993-tól létezett csoportkör). Alábbiakban ezeket a rekordokat összegezzük.

 

A Braga elleni szerdai, nyolcaddöntős Európa-liga-búcsú után összegezzük a Ferencváros legfontosabb számait a nemzetközi porondon a 2025–2026-os idényben. Összesen a selejtezőkkel együtt 18 európai kupameccset játszott a magyar bajnok ebben az évadban, ami új abszolút magyar csúcs, ilyenre korábban, a csoportkörös lebonyolítás előtt sem volt példa.

Az FTC tíz győzelemmel fejezte be a szereplését, ami szintén rekord, négy döntetlen és négy vereség mellett. Hárompontos rendszerben számolva a főtáblán a csoportkörös lebonyolítás legmagasabb magyar eredményét elérve, 1.75 pontos meccsenkénti átlaggal zárt Robbie Keane vezetőedző csapata. A korábbi csúcsot ugyancsak a Ferencváros tartotta a 2022–2023-as és a 2023–2024-es idényben elért 1.666 ponttal. A Ferencváros összesített, százalékos teljesítménymutatója a 18 találkozó alapján együttvéve 63 százalék, ebben a Fradi eddigi rekordja a 2023–2024-es idényben, a Konferencialigában elért  60.42 százalék volt – most ez is megdőlt.

A Ferencváros a Ludogorec elleni, rájátszásos továbbjutással 51 év után nyert ismét tavaszi kupapárharcot (51 esztendeje KEK-döntőbe jutott a Fradi). Magyar együttes pedig a Videoton 1985-ös UEFA-kupa-menetelése, tehát 41 év után tudott újra továbblépni egy tavaszi párharcból. A Ferencváros egymás után negyedik alkalommal tudott bejutni a főtábla alapszakaszából az egyenes kieséses fázisba. Másodszor játszhatott nyolcaddöntőt az Európa-ligában, de 2022–2023-ban a csoportkörből egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott, így a Leverkusen elleni, összesítésben 4–0-ra elveszített párharc előtt nem kellett rájátszást vívnia a 16 közé kerülésért (tavaszi rájátszásban kétszer maradt alul, 2024-ban a görög Olympiakosszal, 2025-ben a cseh Viktoria Plzennel szemben). 2023-ban a Leverkusen elleni második meccset március 16-án rendezték, így a szerdai, március 18-i kupabúcsú a naptár szerint is a legtovább tartó magyar menetelés volt 1985 óta.

A Ferencváros az UEFA-koefficienst nézve is rekordot, 17.25 pontot ért el. Ezzel jelen állás szerint hat pozíciót javítva a 49. helyre jöhet előre az UEFA rangsorában összességében 51.25 ponttal, míg Magyarország jelenleg a 22. (27.187 pont). 

Hogy a Ferencváros számára mennyit érhet majd a következő európai sorsolásnál az 51.25 pontja, az persze sok mindennek a függvénye még, hiszen a kuparészvételt még ki is kell harcolni, és persze nem mindegy, hogy bajnokként a BL-ben tud szerepelni, vagy nem nyeri meg a bajnokságot és másik sorozatban kell indulnia. Azt kijelenthetjük: amennyiben a Ferencváros bajnok lesz, akkor arra lehet esélye, hogy idén is a BL 2. selejtezőkörében induljon kiemeltként (ami három párharcot jelent a főtábláig). Korábban jeleztük, hogy extrém esetben akár azonnal is főtáblára kerülhet, de erre jelen állás szerint csekély esély mutatkozik.

 

Győzelem

Döntetlen

Vereség

Pontszám

Pontátlag (pont/meccs)

FTC, BL, 1995–1996

1

2

3

5

0.83

FTC, UEFA-kupa, 2004–2005

1

1

2

4

1

DVSC, BL, 2009–2010

6

0

0

DVSC, El, 2010–2011

1

5

3

0.5

Videoton, El, 2012–2013

2

4

6

1

Vidi, El, 2018–2019

2

1

3

7

1.166

FTC, El, 2019–2020

1

4

1

7

1.166

FTC, BL, 2020–2021

1

5

1

0.16

FTC, El, 2021–2022

1

5

3

0.5

FTC, El, 2022–2023*

3

1

2

10

1.666

FTC, Kl, 2023–2024*

2

4

10

1.666

FTC, El, 2024–2025*

4

4

12

1.5

FTC, El, 2025–2026**

6

3

3

21

1.75

MAGYAR SZEREPLÉSEK A FŐTÁBLÁN A CSOPORTKÖRÖS LEBONYOLÍTÁS BEVEZÉTSE ÓTA (MINDEN MECCSET HÁROMPONTOS RENDSZERBEN SZÁMOLVA)

*Továbbjutott a csapat az egyenes kieséses szakaszba.
** Tavasszal is nyert egy párharcot és nyolcaddöntőbe jutott.

 

M

GY

D

V

Gólkül.

Teljesítmény (%)

Koefficienspont
(2019-től)*
2025–2026
(El-főtábla)

18

10

4

4

28–23

63%

17.25
2024–2025
(El-főtábla)

16

7

3

6

25–22

50.00%

10
2023–2024
(Kl-főtábla)

16

8

5

3

30–13

60.42%

9
2022–2023
(El-főtábla)

16

6

3

7

24–22

43.75%

12
2021–2022
(El-főtábla)

14

6

8

22–21

42.86%

3
2020–2021
(BL-főtábla)

11

3

3

5

14–22

36.36%

5
2019–2020
(El-főtábla)

14

5

7

2

19–18

52.38%

6
2004–2005
(UEFA-kupa-főtábla)

10

4

2

4

11–12

46.6%

 
1995–1996
(BL-főtábla)

8

2

3

3

11–19

37.5%

 
a ferencváros csoportkörös európai kuapszereplései, a selejtezős meccsekkel együtt

*Korábban más rendszerben számoltak, nem összehasonlítható a mostanival.

EMLÉKEZTETŐ

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS 4–0 (3–0)
Braga, Municipal de Braga Stadion. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist – svédek)
BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez (Dorgeles, 76.), Grillitsch (D. Rodrigues, 76.), Gorby (Moscardo, 65.) – R. Horta (Joao Moutinho, 76.), Pau Víctor (F. Navarro, 83.), Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Júlio Romao, Abu Fani (F. Kovacevic, 59.), O'Dowda – Yusuf (Cadu, 78.), Joseph (Gruber, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: R. Horta (11., 53.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)
Továbbjutott: a Braga, 4–2-es összesítéssel

 

