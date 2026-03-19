Leandro: Kár, hogy Bragában nem volt esélyünk

Leandro de Almeida 17 évesen érkezett Magyarországra, első hazai klubja az MTK volt, de megfordult a Büki TK-nál és Szombathelyen a Haladásnál is, mielőtt 2002-ben a Ferencvároshoz igazolt. Négy év után került a zöld-fehérek akkori legnagyobb ellenfeléhez, a DVSC-hez. Innen 2009-ben a ciprusi Omoniához távozott, majd öt év után visszatért a Ferencvároshoz, s végül a 2022–2023-as idény végén vonult vissza. A magyar válogatottban még Lothar Matthäus kapitányi időszaka alatt, 2004 júniusában mutatkozott be, s a 2015-ös, norvégok elleni győztes Eb-playoffcsatában volt utoljára a keret tagja, összesen 16 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

Visszavonulása után csatlakozott a zöld-fehérek edzői stábjához, Sztanyiszlav Csercseszov, Máté Csaba és Dejan Sztankovics mellett is segítőként dolgozott, utóbbi menesztése után egy Újpest elleni győztes derbin pedig ideiglenes vezetőedzőként irányította a Ferencvárost. Pascal Jansen is számított rá, jelenleg pedig Robbie Keane munkáját segíti, s mint a 44. születésnapja alkalmából készült interjúból kiderült, fő feladata elsősorban a csapat védekezésének kidolgozása.

„Az elején abban állapodtunk meg, hogy Stephen (Glass – a szerk.) és én ezzel foglalkozunk, míg a vezetőedző és Phil Hudson inkább a támadással. Ennek megfelelően általában abból a szemszögből nézem a meccseket, hogy a védekezésünk miként tudna fejlődni” – árulta el Leandro az ftc.hu-n megjelent interjúban, s természetesen nem hagyta szó nélkül azt sem, hogy a csapat eljutott az El nyolcaddöntőjéig, ahol aztán a Braga 4–2-es összesítéssel búcsúztatta.

„Szerintem ez óriási eredmény! Nem sokan vártak volna minket erre a szintre, és a sorsolás után talán még kevesebben fogadtak volna arra, hogy végig versenyben leszünk azért, hogy a legjobb nyolc között végezzünk az alapszakaszban. Kár, hogy Bragában nem volt esélyünk megtartani a hazai pályán megszerzett előnyünket, de szerintem összességében büszkék lehetünk arra, amit az Európa-ligában nyújtottunk” – mondta Leandro, s beszélt arról is, hogyan fejlődik edzőként Robbie Keane mellett.

„Minden edzőtől igyekszem minél több hasznos dolgot ellesni, hogy a későbbiekben is tudjak segíteni a csapatnak. Ezeket a fortélyokat mind-mind elraktároztam magamban. Játékosként is ilyen voltam, mindig mindent igyekeztem elraktározni az edzéseken hallottakból” – jelentette ki a szakember, aki a jövőjét is szóba hozta.

„Soha nem titkoltam, hogy előbb-utóbb szeretnék vezetőedző lenni, de őszintén szólva nagyon jól érzem magam a jelenlegi pozíciómban. Szeretem ezt csinálni, közvetlenebb a kapcsolatom a játékosokkal. Egyfajta kapocs vagyok a labdarúgók és az edzők között, ezt tényleg nagyon élvezem, és úgy gondolom, hogy jelenleg a megfelelő helyen vagyok” – összegzett Leandro.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS 4–0 (3–0)

Braga, Municipal de Braga Stadion. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist – svédek)

BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez (Dorgeles, 76.), Grillitsch (D. Rodrigues, 76.), Gorby (Moscardo, 65.) – R. Horta (Joao Moutinho, 76.), Pau Víctor (F. Navarro, 83.), Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens

FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Júlio Romao, Abu Fani (F. Kovacevic, 59.), O'Dowda – Yusuf (Cadu, 78.), Joseph (Gruber, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: R. Horta (11., 53.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)

Továbbjutott: a Braga, 4–2-es összesítéssel.