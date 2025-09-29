Nemzeti Sportrádió

Távozik a Ferencváros Európa-liga-ellenfelének edzője – hivatalos

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 12:51
null
Miroslav Koubek távozik (Fotó: Viktoria Plzen)
Címkék
Miroslav Koubek Viktoria Plzen Ferencváros
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában a múlt héten a Ferencvárossal 1–1-es döntetlenre végző cseh Viktoria Plzen hétfőn hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a csapat vezetőedzőjével, Miroslav Koubekkel.

A Viktoria Plzen a múlt héten csütörtökön 1–1-es döntetlent játszott a Ferencváros ellen az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában, majd a hétvégén hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a Zlíntől a cseh bajnokságban. A klub vezetősége ezután bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta Miroslav Koubek vezetőedző szerződését.

„A Zlín elleni sikertelen mérkőzés után – amely számunkra és a szurkolóink ​​számára is nagy csalódás volt – hosszas megbeszélést folytattunk a vezetőedzővel. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a csapatnak azonnal új lendületre van szüksége, és kölcsönösen megegyeztünk az együttműködésünk befejezésében – magyarázta a döntést a Plzen hivatalos honlapján Adolf Sádek, a klub vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke. – Logikus, hogy nem vagyunk elégedettek az eredményekkel, különösen a bajnokságban, ahol túl sok pontot vesztettünk tíz forduló alatt. Sajnos az elmúlt néhány mérkőzésen sem volt megfelelő a teljesítményünk. Ezért egyetértettünk abban, hogy megoldást kell találnunk a sportosztályon belül.” 

A Plzen hivatalos közleményében kitért arra is, hogy Koubek mellett távozik a csapattól Jan Trousil segédedző is. A csapat irányítását ideiglenesen az eddigi másodedző, Marek Bakos veszi át.

A 74 éves Koubek 2023 óta irányította a Plzent, amelynél már korábban is dolgozott két különböző ciklusban. 2015-ben bajnokságot és szuperkupát nyert, a 2023–2024-es idényben pedig a Konferencialiga negyeddöntőjébe jutott a csapattal. 

A legutóbbi kiírásban ezüstérmes Plzen tíz forduló elteltével négy győzelmet, három vereséget és három döntetlent számlál a cseh bajnokságban, ahol így csak az 5. helyen áll.

 

