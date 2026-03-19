Nemzeti Sportrádió

Három hete leszólta, most viszont behívta a német válogatottba Julian Nagelsmann a Leeds középpályását

V. J.V. J.
2026.03.19. 15:12
Julian Nagelsmann meglepetést okozott Anton Stach behívásával (Fotó: Getty Images – NS-montázs)
Címkék
német válogatott Julian Nagelsmann Németország
A német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann csütörtökön kihirdette keretét csapata március végi, Svájc és Ghána elleni felkészülési mérkőzéseire – számolt be róla a Sportschau. A legnagyobb meglepetést Anton Stach meghívása jelentette, akit a szakvezető néhány hete még kritizált egy interjúban.

Julian Nagelsmann keretébe visszatért a remek formában lévő stuttgarti támadó, Deniz Undav. A Newcastle Unitedben gyenge teljesítményt nyújtó Nick Woltemadéra is számít a kapitány, akárcsak a Bayern München két fiataljára, Jonas Urbigra és Lennart Karlra, Jamal Musiala azonban kimaradt – írja a Sportschau.

A keret egyetlen igazán nagy meglepetését a Leeds United védekező középpályása, Anton Stach meghívása jelenti. A szövetségi kapitány március elején a Kickernek adott interjújában még úgy fogalmazott, a 27 éves játékos bár jól teljesít a klubjában, nem elég erős a fejjátéka és nem tartozik azok közé, akik a legjobban vívják meg a párharcokat. Ezek alapján úgy tűnt, nem számol a kétszeres válogatott, a jelenlegi idényben 28 tétmeccsen 4 gólt és 3 gólpasszt jegyző, remek szabadrúgásokra képes labdarúgóval, aki végül mégis ott van a német keretben.

A német labdarúgó-válogatott március 27-én Bázelben Svájc vendégeként lép pályára, majd március 30-án Ghánát fogadja Stuttgartban. A nyári világbajnokságon Curacaóval, Elefántcsontparttal és Ecuadorral szerepel egy csoportban.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEKRE
KAPUSOK: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München)
VÉDŐK: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Anton Stach (Leeds United), Florian Wirtz (Liverpool)
TÁMADÓK: Kai Havertz (Arsenal), Kevin Schade (Brentford), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Julian Nagelsmann

 

német válogatott Julian Nagelsmann Németország
