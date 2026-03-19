„Ez az egyik kedvencem a karrierem során” – Harry Kane az ötvenedik BL-góljáról

Harry Kane kivételes képességekkel rendelkező csatár, aki a pálya bármely szegletéből képes gólt szerezni. Az angol játékos pályafutása során már túl van az 500 gólos határon, melyből 50-et a Bajnokok Ligájában szerzett. Kane évekig erősítette a Tottenhamet, ahonnan 2023 augusztusában tette át a székhelyét a bajorokhoz. Az észak-londoniaknál klubszinten ugyan nem ért el kimagasló sikereket, egyéni képességeit viszont már ott is bőven megcsillogtatta. 280 gólt szerzett a Spursben, ebből 21-et a BL-ben. A Münchenben eddig eltöltött közel három éve alatt már 132 gól jegyezhető a nevéhez, 29 BL-találatot beleértve, így összesen már 50 gólnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban. Harry Kane ezzel új rekordot állított fel, hiszen előtte egyetlen angol játékos sem érte még el ezt a mérföldkövet. Kane mögött Wayne Rooney következik 30 BL-góllal, a harmadik helyen pedig Raheem Sterling áll 27-tel.

„Valószínűleg azt mondanám, hogy ez volt az egyik legjobb Bajnokok Ligája-gólom. Próbálok hirtelen több gólt is felidézni, de ez az egyik kedvencem a karrierem során. Ahogyan alakult a helyzet, ahogyan mozogtam, elég különleges volt. A ma este jól mutatja, hogyan készülünk fel minden mérkőzésre. Nem számít az eredmény, nem számít, hogy otthon vagy idegenben játszunk, pontosan tudjuk, mit akarunk elérni, és hogyan akarjuk megnehezíteni az ellenfelek dolgát. Ma sem volt ez másképp. Könnyű lett volna kicsit visszavenni a tempóból és lazábbra venni a dolgokat, de továbbra is üzenetet akartunk küldeni – nem másoknak, hanem magunknak” – idézi az UEFA honlapja Harry Kane meccs utáni nyilatkozatát.

Az angol támadó a bajorokra váró Real Madridról is szót ejtett: „Ez biztosan nagy mérkőzés lesz, hiszen a Bayern München és a Real Madrid, Európa két legnagyobb csapata találkozik a negyeddöntőben. Úgy készülünk fel, ahogy minden találkozóra. Megvizsgáljuk az ellenfél erősségeit, gyengeségeit, és megpróbáljuk ezeket kihasználni. A játékstílusunk nem változik sokat, az független attól, kivel játszunk. A negyeddöntőben sem lesz ez másképp.”