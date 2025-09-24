Nemzeti Sportrádió

A Plzen edzője szerint megkönnyíti a felkészülésüket, hogy lesz néhány ismerős játékos a Fradinál

2025.09.24. 18:56
Miroslav Koubek (Fotó: Getty Images)
FTC Miroslav Koubek Plzen Európa-liga Ferencváros
A Ferencvároshoz hasonlóan az első ellenfele, a Viktoria Plzen is jó rajtban reménykedik csütörtökön a labdarúgó Európa-ligában.

„Vannak változások mindkét csapatban, de persze az megkönnyíti valamelyest a felkészülést, hogy jó néhány ismerős játékos is lesz a riválisnál. Amiben mindenképpen más lesz a mostani összecsapás, hogy nem lesz visszavágó, azaz nincs javítási lehetőség, márpedig mindkét együttes biztosan ponttal, pontokkal akar kezdeni” – jelentette ki Miroslav Koubek, a csehek vezetőedzője.

A 74 éves tréner kiemelte, minden tapasztalat hasznos az idegenbeli találkozók esetében, így az is, hogy jól ismerik a környezetet, de ettől még a Ferencváros ugyanolyan nehéz ellenfél lesz. Az MTI érdeklődésére úgy válaszolt, hogy a magyar bajnokcsapatnál hét hónap alatt végbement változások alapján még nehezebb meccsre számít, mint amilyen februárban a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc két felvonása volt, amikor is a Groupama Arénában 1–0-s, míg a csehországi visszavágón 3–0-s hazai siker született.

Koubek nem kívánt távlati célt megfogalmazni az Európa-ligával kapcsolatban, mint mondta, már a főtáblára jutást is sikernek tartja. A Viktoria Plzen az előző idényben a Ferencváros kiejtése után a nyolcaddöntőben búcsúzott. A játékosok részéről Matej Vydra azt mondta, ő személy szerint nem örült a Ferencvárosnak, mert túl friss az emlék a februári vereségről, ugyanakkor hozzátette, annál nemcsak jobb teljesítmény akarnak nyújtani, hanem jobb eredményt is szeretnének elérni.

„Jó hangulatú meccs volt. Reméljük, csütörtökön is az lesz” – zárta szavait a 33 éves támadó.

A Ferencváros–Viktoria Plzen mérkőzés – amelynek játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz– szeptember 25-én, csütörtökön 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában, és az M4 Sport, a Nemzeti Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

Ezek is érdekelhetik