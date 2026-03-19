Dibusz Dénes a Kórusiskolában

Dibusz hétfő reggel megnézte a hagyományos tanár–diák meccset a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola udvarán, fotózkodott a csapatokkal és az őt szelfikért, aláírásokért ostromló sok lelkes diákkal, majd – miután Friedrich Attila igazgató köszöntötte az intézmény nevében – a gyerekeknek beszélt a pályafutásáról, terveiről. A tanulók kérdéseire válaszolva a Baranya vármegyei Sellyén nevelkedett, majd Pécsen tanuló és sportoló kapusikon elmondta például, hogy ha csak egy évig is, de ő is tanult hangszeren játszani: zongorázott. A kezeit később bravúros védéseihez használta, három Európa-bajnokságon volt a magyar válogatott tagja, a 2024-es Eb-re kijutásból oroszlánrészt vállalt, a Ferencvárossal pedig – amellyel 8-szoros magyar bajnok és 4-szeres kupagyőztes – száznál is több nemzetközi mérkőzésnél tart, a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga főtábláján szerepel a csapat hetedik éve megszakítás nélkül. Ezért is nincs hiányérzete amiatt, hogy nem szerződött soha külföldre, mondta a 35 éves, 47-szeres válogatott Dibusz Dénes a kórusiskolásoknak. A beszélgetés moderátora lapunk főszerkesztője, Szöllősi György volt.

(Fotó: Szefcsik Boldizsár)

A Bragába utazó FTC-keretnek Dibusz Dénes nem volt tagja, de a Kórusiskolából edzésre rohant, a szerződése jövőre is él a klubjával, és vannak még tervei a kapuban, ugyanakkor aktív pályafutása után is maradna a futballban, akár közgazdász diplomáját is hasznosítva. Családjával a tervek szerint idővel visszaköltözik Baranyába, ahol Kozármislenyben fognak élni, a kisfia és kislánya ott kezdi majd el az iskolát, mondta a fiatal és hálás hallgatóságnak a Ferencváros sztárja.