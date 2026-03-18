Nemzeti Sportrádió

Európa-liga

Braga–FTC 4–0 (összesítésben: 4–2)

Hat országból válogatott az új szövetségi edző az U21-es Eb-selejtezőre

2026.03.18. 18:12
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
U21-es labdarúgó-válogatott U21-es Eb-selejtező Németh Antal
Hat országból érkeznek játékosok a magyar U21-es labdarúgó-válogatottba az Izrael elleni felkészülési mérkőzés és az Ukrajnával szembeni Európa-bajnoki selejtezőt megelőzően.

A magyar szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint a fiatalok összetartása vasárnap kezdődik Telkiben, majd jövő csütörtökön 19.30-tól a felcsúti Pancho Arénában fogadják Izraelt, március 31-én 16.30-tól pedig az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszanak Ukrajnával.

Előbbi lesz az Újpest FC vezetőedzői posztját átvevő Szélesi Zoltán helyére kinevezett Németh Antal első mérkőzése a korosztályos nemzeti csapat élén. A válogatott az eddigi négy Eb-selejtezőjén három pontot szerzett és jelenleg a negyedik helyen áll csoportjában.

„Szélesi Zoltán elkezdett egy munkát a csapattal és annak ellenére, hogy eddig három pontot szerzett az együttes, a horvátok ellen például már sok minden látszott ebből és hasonlított arra, amit ő is elképzelt. Ezért ami nála jól működött, abba nem szeretnék belenyúlni, a játékosok számára is fontos, hogy meglegyen a stabilitás” – mondta Németh Antal.

Hozzátette: ahhoz, hogy versenyben maradjanak, az ukránok elleni meccset meg kell nyerni. Ennek érdekében főleg támadójátékban kell változtatniuk.

Az U21-es válogatott kerete
Kapusok: Erdélyi Benedek (DVSC), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Pécsi Ármin (Liverpool – Anglia)
Hátvédek: Bíró Barnabás (ETO FC), Bodnár Gergő (Újpest FC), Dragóner Áron (NK Nafta – Szlovénia), Kovács Patrik (MTK Budapest), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Vajda Botond (DVSC), Yaakobishvili Antal (CD Tenerife – Spanyolország)
Középpályások: Átrok Zalán (MTK Budapest), Fenyő Noah (Újpest FC), Horváth Kevin (Paksi FC), Keresztes Noel (NK Nafta – Szlovénia), Tóth Rajmund (ETO FC), Tuboly Máté (DAC – Szlovákia)
Támadók: Bánáti Kevin (ETO FC), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Gruber Zsombor (Ferencváros), Klausz Milán (Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium)

 

Legfrissebb hírek

Az MLSZ kinevezte Szélesi Zoltán utódját az U21-es válogatottnál – hivatalos

Magyar válogatott
2026.01.23. 13:08

Ivica Olic: Nálunk a fiatalok többet feszegetik a határaikat

Magyar válogatott
2025.11.20. 12:04

Szélesi Zoltán: Nagy érvágás Vancsa Zalán és Lisztes Krisztián hiánya

Magyar válogatott
2025.11.17. 18:19

Szűcs Tamás: Végre megéreztük, milyen nyerni

Magyar válogatott
2025.11.15. 07:03

Vancsa Zalán: Végre! Időtlen idők óta nem rúgtam gólt

Magyar válogatott
2025.10.15. 13:51

U21: Szélesi Zoltán szerint szemmel látható az NB I-ben sokat játszók fejlődése

Magyar válogatott
2025.10.14. 21:50

Két szép gól az elején – harmadszor is döntetlent játszott a magyar U21-es válogatott az Eb-selejtezőben

Magyar válogatott
2025.10.14. 19:59

Kétszer vezetett, végül döntetlent játszott az ukránokkal az U21-es magyar válogatott

Magyar válogatott
2025.10.10. 20:44
Ezek is érdekelhetik