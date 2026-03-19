Huszonöt sportoló kapott Berzeviczy Albert tanulmányi ösztöndíjat

A BOM Alapítvány csütörtöki tájékoztatása szerint 13. alkalommal hirdette meg programját, amelyre összesen 150 pályázat érkezett, közülük – a kuratórium döntése alapján – olyan kiválóságok kapnak ösztöndíjat, mint Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós, világbajnok nővére, Márton Luana, valamint Rabb Krisztián olimpiai ezüstérmes kardvívó.

Az alapítvány olyan olimpiai vagy paralimpiai kerettagok jelentkezését várta, akik önköltséges képzésben vagy állami ösztöndíjasként folytatnak felsőfokú tanulmányokat élsportolói karrierjük mellett. A benyújtott jelentkezéseket az előző évek gyakorlatához hasonlóan a sportszakmai bizottság előterjesztése alapján a kuratóriumi tagok értékelték, és végül 25 olyan fiatal tehetség számára ítéltek oda támogatást, akik már bizonyítottak olimpián, paralimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon.

A Magyar Olimpiai Bizottság első és a Magyar Tudományos Akadémia leghosszabb ideig regnáló elnökéről elnevezett Berzeviczy Albert Ösztöndíjprogram indulása óta már több mint 250 sportoló továbbtanulását finanszírozta a BOM Alapítvány, amely idén összesen 65 sportolót támogat.

Az idei ösztöndíjasok névsora:

Bátori Lilianna (atlétika), Bauer Blanka (öttusa), Csikós Zsóka (kajak-kenu), Csíkos Luca (kézilabda), Dénes Eszter (sportlövészet), Dömsödi Dalma (vízilabda), Gyertyás Róza (cselgáncs), Ilyés Laura Vanda (úszás), Kecskés Karina (súlyemelés), Kiss Erik (para kajak-kenu), Kovács Kruzító Armand (ökölvívás), Kropkó Márton (triatlon), Laczkó Lara Vanda (sífutás), Major Dominik Gergely (rövidpályás gyorskorcsolya), Márton Luana (tekvondó), Márton Viviana (tekvondó), Molnár Botond (torna), Nádasdy Anna (paravívás), Opavszky Márk (kajak-kenu), Rabb Krisztián (vívás), Sándorházi Vivien (tollaslabda), Szántosi Dávid (asztalitenisz), Száraz Evelin (paraúszás), Wiesner Hanna Panna (ritmikus gimnasztika), Zsombok Helga Ilona (paravívás)