Csinger Márk: Ugyanaz a jászboldogházi srác maradok, aki voltam

Korai hívás – néhány órával a keddi kerethirdetés előtt tudta meg a 22 éves Csinger Márk, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány számít rá a szlovénok és a görögök elleni márciusi felkészülési mérkőzésen.

„Még félig aludtam, és bár a jó hír is megtette ébresztőnek, a barátnőm örömkiáltása után biztos volt: vége az alvásnak – mondta lapunknak nevetve az ETO FC védője. – Hirtelen fel sem tudnám sorolni, kinek kellene megköszönnöm, hogy idáig eljutottam, de az egész utamon sokan támogattak.”

A futballista Jászboldogházán nevelkedett, nyolcéves volt, amikor Zagyvarékasra járt edzésre.

„Húsz perc vonattal, de kicsi voltam, egyedül nem mehettem, a szüleim dolgoztak, a nagyapám már nyugdíjas volt, ráért, ő kísért el – emlékezett Csinger Márk. – Az állomáson várt az edző, Polónyi László, jelenleg a település polgármestere, ma is tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélgetünk, hívtam is, hogy kerettag lettem, de még nem értem el. A nagyapám mondogatta: egyszer az NB I-ben futballozol majd. Máig fáj a szívem, hogy az élvonalbeli bemutatkozásomat már nem érhette meg. De nem felejtettem el, mit köszönhetek neki és a családomnak: a születésnapját, ahogyan a nagymamámét, a szüleimét és Fanni nővéremét is magamra tetováltattam.”

A kisfiú aztán kinőtte a klubot, a megye meghatározó klubja, a Szolnoki MÁV hívta.

„Még általános iskolás voltam, de már felsős, mehettem egyedül. Jó edzőim voltak ott is, mindig az idősebbek között játszottam, sokat fejlődtem. Edzés után haza, este tanulás, nem volt egyszerű, de szerettem csinálni, másképpen nem lehetett.”

Jött a középiskola, a következő lépcsőfok: a tehetségeket mindig kereső MTK Budapest szerződtette.

„A kis falumból a fővárosba: nagy ugrás volt, de hamar megszerettem. Először a Mogyoródi úti kollégiumban laktam, aztán két évet Agárdon töltöttem, többek között Balogh Botond csapat- és szobatársaként, szóval, nem lesz mindenki ismeretlen a válogatott keretben. Az edzőm volt többek között Pinezits Máté, nemrégiben az ellenfelünk volt, de örültem, amikor kinevezték vezetőedzőnek az MTK-nál, szerettem vele dolgozni, remélem, sikeres lesz az élvonalban is, szurkolok neki.”

Még az érettségi előtt következett az új kihívás: a külföldi lehetőség, az olasz SPAL hívta. Szolnokról minden délután, Budapestről minden hétvégén hazament, a Bologna közelében lévő Ferrarából már csak félévente láthatta a családját.

„Amikor kimentem, nem sokkal később berobbant a Covid. Nem volt egyszerű, akkor még az olasz nyelvvel is csak ismerkedtem, azóta belejöttem. Az olasz csapatok a védekezést nagyon komolyan veszik, rengeteget tanultam abban az időszakban.”

Kétezerhuszonkettőben lett a Dunaszerdahely játékosa, az akkor másodosztályú ETO-ban már szerepelt kölcsönben, ebben az idényben pedig nemcsak az élvonalban, hanem a nemzetközi kupában is pályára léphetett. Újabb és újabb lépcsőfokok.

„A válogatott kerettagságot is annak tekintem. Nagy álmom volt, de még keményebben kell dolgoznom, hogy bemutatkozhassak a nemzeti csapatban, és hosszabb távon ott is ragadjak. A kerethirdetés után volt az edzésünk, klubedzőnknek, Borbély Balázsnak, a stábnak is hálás vagyok a bizalomért, a segítségért, úgy érzem, sokat fejlődtem ebben az időszakban is. Már zavarban voltam, annyian gratuláltak, de mindenkit megnyugtattam: ugyanaz a jászboldogházi srác maradok, aki voltam. Aki mindig a futballért élt. Akinek a nővére Budapesten könyvelő, és aki sírva fakadt a munkahelyén a kerethirdetés idején, amikor a kollégái neki gratuláltak az öccse miatt. A nagymamámat is hívtam, nagyon boldog volt, és azt mondta, büszke rám. Ahogyan, tette hozzá, a nagyapám is biztosan az lenne – megérte sokat dolgoznom azért, hogy a családtagjaim így érezzenek.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)