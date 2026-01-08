Király-kupa: a Barcelona és a Real Madrid is másodosztályú csapatot kapott a nyolcaddöntőre

A sorsolást szerdán Las Rozasban, Madrid közelében tartották. A mérkőzéseket a jövő héten, kedd és csütörtök között rendezik meg, a pontos kezdési időpontokat a spanyol szövetség később hozza nyilvánosságra.

Az FC Barcelona, a Real Madrid, az Atlético Madrid és az Athletic Club jelenleg Szaúd-Arábiában, Dzsiddában tartózkodik, ahol a Spanyol Szuperkupa küzdelmei zajlanak. A Szuperkupa elődöntőjében az FC Barcelona 5–0-ra legyőzte a Bilbaót, míg a Real Madrid ma este az Atlético Madriddal csap össze, a döntőt pedig vasárnap este rendezik. A négy csapat így mindössze néhány nappal a hazautazás után játssza le Király-kupa-mérkőzését.

A további párosításokban a Burgos a Valenciát fogadja, a Real Betis az Elchével találkozik, a Real Sociedad az Osasunával mérkőzik meg, míg az Alavés a Rayo Vallecanót látja vendégül.

Az FC Barcelona tavaly májusban emlékezetes döntőben, hosszabbítás után 3–2-re győzte le a Real Madridot, amellyel hazai triplázást ért el. A katalán klub rekordot jelentő 32 alkalommal nyerte meg a Király-kupát, míg az Athletic Club 24, a Real Madrid 20, az Atlético Madrid 10 elsőséggel büszkélkedhet. Az Athletic 2024-ben, 40 év után hódította el ismét a trófeát, míg a madridiak egy évvel korábban diadalmaskodtak.

A legjobb 32 között az FC Barcelona 2–0-ra verte meg a Guadalajarát, a Real Madrid nagy csatában, Kylian Mbappé duplájával múlta felül 3–2-re a Talaverát. A francia támadó jelenleg térdsérülés miatt nem bevethető.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid

Racing Santander (II.)–FC Barcelona

Cultural Leonesa (II.)–Athletic Bilbao

Albacete (II.)–Real Madrid

Burgos (II.)–Valencia

Real Betis–Elche

Real Sociedad–Osasuna

Alavés–Rayo Vallecano