A 2025-ös év is hangos volt a magyar fiatalok nemzetközi sikereitől

ÖTTUSA

Nagyszerű évet zárnak a magyar korosztályos öttusázók, akik remek teljesítménnyel rukkoltak ki az idei világversenyeiken. Ha az utánpótlás-korosztályokban csak az egyéni remekléseket nézzük, akkor a sort júniusban a juniorok kezdték, akik a lengyelországi Drzonkówban vettek részt Európa-bajnokságon. A kontinensviadalon a tavaly is első Tamás Botond megvédte címét, míg Mészáros Emma bronznak örülhetett. Aztán a hónap második felében egy időben rendezték Székesfehérváron a junior-világbajnokságot és Barcelonában az U17-esek Eb-jét. Itthon a férfimezőnyben a korosztály immár kétszeres Európa-bajnoka, Tamás érdemelt ki harmadik helyet, Spanyolországban pedig Balzsay Jázmin ezüstöt. Az U17-esek júliusban a dél-afrikai Johannesburgba utaztak világbajnokságra, ahol Szécsi Nemere egyéniben diadalmaskodott, majd július végén a litvániai Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét bonyolították le. Az idősebbek között Rajncsák Diána, a fiatalabbaknál pedig Kósa Nóra és Birta Botond nyert aranyat.

Szécsi Nemere később bravúros teljesítménnyel az U19-esek között is világbajnok lett a litvániai Druskininkaiban.

A magyarok az említett egyéni diadalok mellett még számos dobogós helyezést értek el csapatban és váltóban. Egészen elképesztő mutató: 2025-ben nem telt el úgy öttusa-világverseny, hogy valamelyik ígéretünk ne szerezzen egyéniben is legalább egy érmet. Nem kis bravúr, hogy a felnőttek madridi Európa-bajnokságán is állt magyar fiatal a dobogón: juniorjaink közül Bauer Blanka egyéni bronzérmes lett, mellette Guzi Blankával és Eszes Noémivel csapatban aranyéremnek örülhetett. A szintén junior Mészáros Emma pedig Eszessel váltóban nyert bronzot.–

VÍZILABDA

A korábbi évek kiemelkedő szereplései után 2025-ben visszafogottabban teljesítettek a magyar korosztályos vízilabda-válogatottak: a hat világversenyen háromszor állhattak dobogóra, annak a legtetejére egyszer sem. Az elmúlt esztendők remeklését mutatja, hogy az idén az a kivételes sorozat szakadt meg, amely szerint a magyar utánpótlás-válogatottak a legutóbbi tizenöt világversenyükön mindannyiszor eljutottak legalább az elődöntőig.

A Sike József által vezetett U20-as női válogatott ötödik lett a brazíliai világbajnokságon, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férficsapat a negyedik helyen végzett a zágrábi vb-n, a Csicsáky Vince vezényelte U18-as lányok Eb-bronzzal tértek haza Máltáról, a Korényi Balázs edzette U18-as fiúk Eb-hatodikok lettek Nagyváradon, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronzérmet, a Dabrowski Norbert felügyelte U16-os fiúk pedig ezüstérmet érdemeltek ki az isztambuli kontinensviadalukon.

Az ökölvívó Gémes Levente ünnepel a budapesti U23-as Eb-n Forrás: MÖSZ

ÖKÖLVÍVÁS

A magyar bokszkban rendhagyó év volt 2025, március elsején ugyanis a hazai szövetség az új világszövetség, vagyis a World Boxing tagja lett. Úgy is mondhatnánk, maradt az olimpia felé vezető útvonalon, ugyanis néhány héttel később az is eldőlt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusán, hogy az ökölvívás továbbra is az ötkarikás program rész lesz. Ekkortájt az European Boxing, vagyis az európai szövetség is megalakult, amelynek égisze alatt aztán az esztendő második felében sorra rendeztek korosztályos világversenyeket.

A magyar sikerek pedig nem maradtak el, az összes Eb-n ünnepelhettünk legalább egy érmet.

Az U19-esek csehországi kontinensviadalán Váradi Sándor állhatott fel a dobogó alsó fokára, majd Horvátországban, az U15-ösök között féltucat medáliát jegyezhettünk fel: Nagy Viktória és Varga Vivien a döntőben kapott ki, Toldi Lia, Nagy Ruben, Pankovics Bohdan és Károly Bence pedig harmadik lett. Az U23-as Eb-nek a budapesti BOK-csarnok adott otthont, ahol Gémes Levente és Szira Zsófia ünnepelhetett aranyérmet, míg Szeleczki Lilla másodikként zárt. A sort decemberben az U17-esek viadala zárta, Németországban Czifra István lett Eb-győztes, Bodnár Krisztina és Kiss Zsófia a döntőben kapott ki, Domján Alex pedig bronzérmesként fejezte be az eseményt.

TRIATLON

2024 a magyar triatlon eddigi legsikeresebb éveként vonult be a történelembe, és abban az utánpótlás eredményeinek is nagy szerepe volt. A fiatalok 2025-ben sem fogták vissza magukat, és már az esztendő első felében, a junior Európa-kupa-viadalokon jelezték, hogy továbbra is a kontinens legjobbjai közé tartoznak. Az első igazi erőmérő azonban a júliusi Európa-bajnokság volt, amelyen a felnőttek mellett az egyes korosztályok képviselői is megmutathatták magukat. Az ifjúsági korú Szalai Fanni a juniorok között ezüstérmet szerzett, az U23-asok mezőnyében pedig Kropkó Márta érte el a legjobb eredményt, negyedik lett. A junior mixváltó (Kropkó Jázmin, Trungel-Nagy Zalán, Szobácsi Laura, Szűcs András) az ötödik helyen ért célba, az elitmezőnyben a kizárólag utánpótláskorú triatlonos alkotta négyesünk (Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Kropkó Márton) bronzérmet ünnepelhetett.

Az évad célversenyén,

az Ausztráliában megrendezett világbajnokságon Kropkó Márton második, nővére, Márta pedig harmadik lett az U23-asok között, míg Szalai Fanni ismét ezüstérmesként zárt a juniormezőnyben.

Az eseményen újra összeállt az Eb-bronzérmes kvartett, az U23-as és junior összevont mixváltóban a Kropkó, Kovács, Szalai, Kropkó négyes hatodikként zárt.

A remeklő triatlonos testvérpár, Kropkó Márton és nővére, Márta az U23-as vb-n Forrás: Facebook

KOSÁRLABDA

Ezúttal is a női szakág képviselői hozták a jobb eredményeket a kosarasoknál. Az év fő versenye magyar szempontból a brnói U19-es világbajnokság volt, amelyen a lányok a legjobb négy közé kerüléstől sem voltak messze, ám a kiélezett küzdelemben elveszített negyeddöntő után be kellett érniük a nyolcadik hellyel. Az U20-asok tavaly kiesetek az A-divízióból, az idén viszont javítottak az Európa-bajnokságukon: magabiztosan, veretlenül nyerték meg a miskolci másodvonalbeli tornát, így visszajutottak az elitbe. Az U18-asok a kilencedik, az U16-osok a tizedik helyen végeztek az A-divíziós Eb-n, míg az utóbbiak az EYOF-ot is megjárták, ott hetedikek lettek. A fiúválogatottak az idén is a B-divíziós korosztályos Eb-ken szerepeltek; a hatodik helyen végző U18-asok érték el a legjobb helyezést.

ASZTALITENISZ

Ha a hazai asztalitenisz-utánpótlás 2025-ös évére visszapillantunk, akkor

a sikerek közül minden kétséget kizáróan Szántosi Dávid ifjúsági Európa-bajnoki győzelme kívánkozik az élre.

A szarvasiak reménysége fantasztikus menetelést mutatott be az ostravai kontinensviadalon, amelyen egyesben – jókora meglepetést okozva – meg sem állt a dobogó legfelső fokáig. Ráadásul sikere értékét növeli, hogy huszonegy hosszú esztendő után örülhettünk újra magyar aranyéremnek egyesben az ifik között (ezt megelőzően legutóbb Jakab Jánosnak sikerült nyernie a 2004-es budapesti Eb-n). Szántosi diadala mellett két bronzot is szereztek a mieink Csehországban: a serdülők mezőnyében (U15) párosban lett harmadik Gergely Márk és Szabó Lénárd, míg az U19-esek mezőnyében a Szántosi, Lei Balázs, Poór Balázs, Kizakisz Georgiosz Nikolaosz összetételű fiúcsapat szintén az elődöntőig jutott.

Szeptemberben a legfiatalabbak, az U13-asok svédországi Eb-jén is születtek magyar sikerek: Fegyver Zsófia egyesben bronz-, Zsigmond Simonnal vegyes párosban ezüstérmet nyert.

Szántosi Dávid révén több mint húsz év után született újra magyar győzelem egyesben az ifjúsági asztalitenisz Eb-n Forrás: ETTU/MOATSZ

BIRKÓZÁS

Ismét eredményes évet zárt a hazai birkózó-utánpótlás, amelynek kiválóságai összesen 24 érmet szereztek az idei hét korosztályos világversenyen. Ugyanakkor az év legnagyobb utánpótlássikerét mégsem korosztályos szinten, hanem a felnőttek között láthattuk:

a 19 éves, tehát még juniorkorú Lévai Levente – pályafutása első felnőttvilágversenyén szerepelve – szenzációs birkózással Európa-bajnoki címet szerzett Somorján a kötöttfogásúak 72 kilós mezőnyében.

Lévai mellett Darabos László (kötöttfogás, 130 kg) is kiemelkedő évet tudhat maga mögött; ő az U20-as Európa-bajnokság megnyerése után az U23-as világbajnokságról bronzéremmel tért haza.

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan 2025-ben is kitettek magukért a lányok, akik tizenhat érmet nyertek ebben az esztendőben. Akadtak olyan versenyzők, aki több érmet is begyűjtöttek: Terék Gerda az U20-as Európa-bajnoki címe mellett az U20-as vb-n és az U23-as Eb-n is bronzérmes lett, míg Sillei Janka az U17-es és U15-ös Eb-aranyán kívül az U17-es vb-n ezüstöt nyert. Emellett ZsitovozMária az U17-esek között Eb-győztesként és vb-harmadikként végzett.

LABDARÚGÁS

A futballutánpótlásban a 2025-ös év nem hozott változást. A korosztályos válogatottak egyike sem jutott el az Európa-bajnokságra, az U19-eseknek azonabn még van lehetőségük kvalifikálni a 2026-os kontinensviadalra, amennyiben az elitkörben megnyerik a csoportjukat Olaszország, Törökország és Szlovákia előtt. Az U21-es csapat négy meccs után három ponttal áll az Eb-selejtezőcsoportjában, így szinte biztosan lemarad a 2027-es tornáról, míg az U17-esek már az első körben elvéreztek, így elszállt az esélyük arra, hogy ott legyenek jövőre az Európa-bajnokságon, miután harmadikok lettek Csehország és Észak-Macedónia mögött az őszi minitornán. A három versenykorosztály összesen harminchét mérkőzésen lépett pályára 2025-ben, a mérleg tíz győzelem, kilenc döntetlen, tizennyolc vereség.

Az év pozitív eseményei közé sorolható, hogy a Puskás Akadémia U19-es csapata ismét bejutott az UEFA Ifjúsági Liga főtáblájára. A felcsúti alakulat kétszer is tizenegyesekkel jutott tovább a selejtezőben: az első fordulóban a norvég Brann Bergent, a másodikban a román Steaua Bucurestit múlta felül Babó Levente együttese, amely a portugál Sportinggal csap össze a legjobb tizenhat közé jutásért.

(Kiemelt képen: az öttusázó Szécsi Nemere két korosztályban is egyéni világbajnok lett Fotó: Aisté Ridikaité/UIPM)