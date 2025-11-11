Nem foglalkoznak az örmény–magyar eredményével az írek

Csütörtökön Örményország (3 pont) 18 órától fogadja Magyarországot (5 pont) Jerevánban, míg Írország (4 pont) 20:45-től lép pályára Dublinban a csoportot vezető Portugália (10 pont) ellen. A selejtezősorozat záró fordulójában vasárnap Magyarország–Írország és Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek.

A képlet egyszerű: ha Magyarország legyőzi Örményországot, akkor Írországnak mindenképpen pontot kell szereznie Portugália ellen ahhoz, hogy maradjon esélye a továbbjutásra a budapesti záró forduló előtt.

John O’Shea hangsúlyozta, hogy csapata nem fog eltérni az eredetileg kijelölt úttól: „Természetesen lesz jelentősége annak, mi történik Jerevánban, de a mi játéktervünket ez nem fogja alapjaiban megváltoztatni – mondta az ír válogatott másodedzője. – Nagyon támadó szellemű portugál csapattal szemben kell majd fegyelmezettnek és koncentráltnak maradnunk. Az a feladatunk, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és megtegyünk mindent a szükséges eredmény eléréséért.”

John O'Shea az Everton jobbhátvédjének, Jake O'Briennek magyaráz a hétfői edzésen (Fotó: Getty Images)

Bár az ír csapat eddigi selejtezős szereplése elmaradt a várakozásoktól, O’Shea szerint a játékosok továbbra is hisznek abban, hogy a világbajnoki kvalifikáció még elérhető: „Örményország ellen győzelemmel tértünk vissza, és Portugáliában is voltak biztató periódusaink. Most hatalmas lehetőség áll előttünk, hazai vb-selejtező egy topcsapat ellen. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni” – fogalmazott.

O’Shea felidézte, hogy Írország legutóbbi nagy hazai bravúrja a Németország elleni 1–0-s győzelem volt tíz évvel ezelőtt, amikor Shane Long góljával ünnepelhetett a dublini közönség: „Ez a mostani csapat is képes hasonlóra, ebben nincs kétségem. Megvan bennünk az önbizalom és a hit. Csak hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk csinálni, és ha sikerül, az egész ország velünk együtt fog ünnepelni – erre vágyunk mindannyian” – zárta O’Shea.

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton –Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich –Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)

Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Baseksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország