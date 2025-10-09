Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

A H-csoportban San Marino előzetesen sem számíthatott túl sok jóra a forduló előtt hibátlan mérleggel álló Ausztria vendégeként, és fél óra sem telt el a meccsből, amikor máris háromgólos előnyben volt a házigazda. A szünet előtt még két három gólt szerzett Ausztria, amely a második félidőben csak kicsit lassított: ekkor hat helyett „csak” négyszer zörrent meg a San Marinó-i kapu, de a kiütéses vereséget így sem tudta elkerülni a miniállam. Az osztrákok kiválósága, Marko Arnautovic egymaga négy gólt szerzett. 10–0

A csoport mások meccsén Bosznia-Hercegovina 36 percnyi játék után kétgólos előnyre tett szert Cipruson, ám a hazaiak még a félidő utolsó pillanatában szépíteni tudtak. A második félidőben sokáig úgy nézett ki, újabb gól már nem esik, a 95. percben azonban a ciprusiak tizenegyest kaptak, amelyet Jannisz Pittasz értékesített, kialakítva a végeredményt. 2–2

A játéknap rangadóját Prágában rendezték meg, ahol Csehország és Horvátország csapott össze egymással. Hiába előzte meg azonban kimondottan nagy várakozás a két csapat összecsapását, helyzeteket csak elvétve láthatott a közönség – pedig a horvátoknál pályán volt a 40 éves Luka Modric, akinek a teljesítményére ezzel együtt nem lehet panasz. A csapattársaiéra annál inkább. Az első félidőben inkább a csehek, a másodikban a horvátok voltak a veszélyesebbek – ám maradt a gól nélküli döntetlen. 0–0

Az L-csoport másik meccse kisebb meglepetést hozott: Montenegró kínos, 4–0-s zakóba futott bele Feröerön.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

H-CSOPORT

Ausztria–San Marino 10–0 (Schmid 7., Arnautovic 8., 47., 83., 84., Gregoritsch 34., Posch 30., 42., Laimer 45., Wurmbrand 76.)

Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Laifisz 45+1., Pittasz 90+5. – 11-esből, ill. Katics 10., Michael 36. – öngól)

H-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Ausztria 5 5 – – 19–2 +17 15 2. Bosznia-Hercegovina 6 4 1 1 13–5 +8 13 3. Románia 5 2 1 2 10–6 +4 7 4. Ciprus 6 1 2 3 7–9 –2 5 5. San Marino 6 – – 6 1–28 –27 0



L-CSOPORT

Csehország–Horvátország 0–0

Feröer–Montenegró 4–0 (Sörensen 16., 55., Frederiksberg 36., 72. – a másodikat 11-esből)