Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

T. Z.T. Z.
2025.10.09. 22:46
Luka Modricék nem tudtak gólt szerezni a csehek ellen (Fotó: Getty Images)
Luka Modric Csehország Horvátország San Marino Ausztria vb-selejtezők
Az európai labdarúgó-világbajnoki selejtezők esti programjában a H-csoportban Ausztria tíz gólt szerezve kiütötte San Marinót, míg Ciprus odahaza 2–2-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával. Az L-csoport rangadóján Csehország gól nélküli döntetlent játszott Horvátországgal, a másik meccsen pedig Feröer 4–0-s győzelmet aratott Montenegró felett.

A H-csoportban San Marino előzetesen sem számíthatott túl sok jóra a forduló előtt hibátlan mérleggel álló Ausztria vendégeként, és fél óra sem telt el a meccsből, amikor máris háromgólos előnyben volt a házigazda. A szünet előtt még két három gólt szerzett Ausztria, amely a második félidőben csak kicsit lassított: ekkor hat helyett „csak” négyszer zörrent meg a San Marinó-i kapu, de a kiütéses vereséget így sem tudta elkerülni a miniállam. Az osztrákok kiválósága, Marko Arnautovic egymaga négy gólt szerzett. 10–0

A csoport mások meccsén Bosznia-Hercegovina 36 percnyi játék után kétgólos előnyre tett szert Cipruson, ám a hazaiak még a félidő utolsó pillanatában szépíteni tudtak. A második félidőben sokáig úgy nézett ki, újabb gól már nem esik, a 95. percben azonban a ciprusiak tizenegyest kaptak, amelyet Jannisz Pittasz értékesített, kialakítva a végeredményt. 2–2

A játéknap rangadóját Prágában rendezték meg, ahol Csehország és Horvátország csapott össze egymással. Hiába előzte meg azonban kimondottan nagy várakozás a két csapat összecsapását, helyzeteket csak elvétve láthatott a közönség – pedig a horvátoknál pályán volt a 40 éves Luka Modric, akinek a teljesítményére ezzel együtt nem lehet panasz. A csapattársaiéra annál inkább. Az első félidőben inkább a csehek, a másodikban a horvátok voltak a veszélyesebbek – ám maradt a gól nélküli döntetlen. 0–0

Az L-csoport másik meccse kisebb meglepetést hozott: Montenegró kínos, 4–0-s zakóba futott bele Feröerön.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
H-CSOPORT
Ausztria–San Marino 10–0 (Schmid 7., Arnautovic 8., 47., 83., 84., Gregoritsch 34., Posch 30., 42., Laimer 45., Wurmbrand 76.)
Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Laifisz 45+1., Pittasz 90+5. – 11-esből, ill. Katics 10., Michael 36. – öngól)

      
H-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Ausztria

5

5

19–2

+17

15

2. Bosznia-Hercegovina

6

4

1

1

13–5

+8

13

3. Románia

5

2

1

2

10–6

+4

7

4. Ciprus

6

1

2

3

7–9

–2

5

5. San Marino

6

6

1–28

–27

0


L-CSOPORT
Csehország–Horvátország 0–0
Feröer–Montenegró 4–0 (Sörensen 16., 55., Frederiksberg 36., 72. – a másodikat 11-esből)

     
L-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Horvátország

5

4

1

17–1

+16

13

2. Csehország

6

4

1

1

11–6

+5

13

3. Feröer

6

3

3

8–5

+3

9

4. Montenegró

6

2

4

4–13

–9

6

5. Gibraltár

5

5

2–17

–15

0

 

 

Ezek is érdekelhetik