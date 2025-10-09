Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

A H-csoportban San Marino előzetesen sem számíthatott túl sok jóra a forduló előtt hibátlan mérleggel álló Ausztria vendégeként, és fél óra sem telt el a meccsből, amikor máris háromgólos előnyben volt a házigazda. A szünet előtt még két három gólt szerzett Ausztria, amely a második félidőben csak kicsit lassított: ekkor hat helyett „csak” négyszer zörrent meg a San Marinó-i kapu, de a kiütéses vereséget így sem tudta elkerülni a miniállam. Az osztrákok kiválósága, Marko Arnautovic egymaga négy gólt szerzett. 10–0
A csoport mások meccsén Bosznia-Hercegovina 36 percnyi játék után kétgólos előnyre tett szert Cipruson, ám a hazaiak még a félidő utolsó pillanatában szépíteni tudtak. A második félidőben sokáig úgy nézett ki, újabb gól már nem esik, a 95. percben azonban a ciprusiak tizenegyest kaptak, amelyet Jannisz Pittasz értékesített, kialakítva a végeredményt. 2–2
A játéknap rangadóját Prágában rendezték meg, ahol Csehország és Horvátország csapott össze egymással. Hiába előzte meg azonban kimondottan nagy várakozás a két csapat összecsapását, helyzeteket csak elvétve láthatott a közönség – pedig a horvátoknál pályán volt a 40 éves Luka Modric, akinek a teljesítményére ezzel együtt nem lehet panasz. A csapattársaiéra annál inkább. Az első félidőben inkább a csehek, a másodikban a horvátok voltak a veszélyesebbek – ám maradt a gól nélküli döntetlen. 0–0
Az L-csoport másik meccse kisebb meglepetést hozott: Montenegró kínos, 4–0-s zakóba futott bele Feröerön.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
H-CSOPORT
Ausztria–San Marino 10–0 (Schmid 7., Arnautovic 8., 47., 83., 84., Gregoritsch 34., Posch 30., 42., Laimer 45., Wurmbrand 76.)
Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Laifisz 45+1., Pittasz 90+5. – 11-esből, ill. Katics 10., Michael 36. – öngól)
|H-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ausztria
5
5
–
–
19–2
+17
15
|2. Bosznia-Hercegovina
6
4
1
1
13–5
+8
13
|3. Románia
5
2
1
2
10–6
+4
7
|4. Ciprus
6
1
2
3
7–9
–2
5
|5. San Marino
6
–
–
6
1–28
–27
0
L-CSOPORT
Csehország–Horvátország 0–0
Feröer–Montenegró 4–0 (Sörensen 16., 55., Frederiksberg 36., 72. – a másodikat 11-esből)
|L-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Horvátország
5
4
1
–
17–1
+16
13
|2. Csehország
6
4
1
1
11–6
+5
13
|3. Feröer
6
3
–
3
8–5
+3
9
|4. Montenegró
6
2
–
4
4–13
–9
6
|5. Gibraltár
5
–
–
5
2–17
–15
0