Luka Modric: Ha nem futballoznék, valószínűleg pincér lennék

2025.12.31. 13:49
Modric a mai napig élvezi a játékot (Fotó: Getty Images)
AC Milan Luka Modric olasz labdarúgás
A Real Madridot 13 év után a nyáron az AC Milan kedvéért elhagyó Luka Modric a Corriere della Serának adott interjújában több más mellett arról is beszélt, hogy ki volt gyerekkori példaképe, és mivel foglalkozna, ha nem futballista lett volna.

Luka Modric hatszoros BL-győztes, aranylabdás, a 2018-as világbajnokság legjobb játékosa, 194-szeres horvát válogatott, s legkevésbé úgy néz ki, mint egy világklasszis labdarúgó: alacsony, már-már kicsi, visszafogott, mindenkivel rendkívül kedves és még csak egy tetoválása sincs. Így kezdődik a Luka Modriccsal készült Corriere-interjú, amelyből hamar kiderül, Modric már gyerekként is Milan-drukker volt.

„Gyerekkori példaképem miatt lettem Milan-szurkoló: Zvonimir Boban miatt, aki a horvát válogatott csapatkapitánya volt a 'kilencvennyolcas vébén, amikor majdnem megnyertük a világbajnokságot. Számomra gyerekként ez valami hihetetlen volt. Fiatal, kicsi ország voltunk, amelyik éppen egy pusztító háborúból próbálkozott magához térni. Nagyon büszkék voltunk, hogy ott lehettünk a vébén. Még tizenhárom éves sem voltam és apámtól kaptam egy Milan-mezt. S lám, az élet milyen? Mindig is azt gondoltam, hogy a Realnál fejezem be a pályafutásomat, ugyanakkor valahol ott motoszkált bennem, hogy ha lenne még egy csapatom, akkor az az AC Milan lenne” – mondta Modric.

A 40 éves középpályás az interjúban ennél többet is elárult gyermekkoráról, s többek között az is kiderült, mi lenne a civil foglalkozása, ha nem futballistaként épített volna karriert.

„Ha nem futballoznék, valószínűleg pincérkednék. Szerettem volna pincérkedni, és egész jól is ment és szerettem is. Borikban a szállodaipari iskolában tanultam, egy zadari étteremben voltak a gyakorlati időszakaink, ahol gyakran tartottak esküvőket is. Egészen jó voltam az italok felszolgálásában és hát, a horvát esküvőkön azért elég sokat isznak, úgyhogy lehetett gyakorolni. Az egyetlen, amit nem szerettem, az a mosogatás volt” – fedte fel 2018 aranylabdása.

A 98-AS VB FRANCIA–HORVÁT ELŐDÖNTŐJÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

 

 

