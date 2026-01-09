Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 33–23 (16–11)
Győr, 3126 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok).
MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 1, Ilic Z. 2, Sipos A., LIGETVÁRI 1, Bodó 1, Bóka. Csere: BARTUCZ (kapus), Rodríguez P. 4, ROSTA M. 6, Krakovszki B. 4, Ónodi-Jánoskúti 2, Szilágyi Benjamin 3 (1), Pergel 1, Lukács P. 1, Papp T. 2, Szita 2, Hanusz 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
ROMÁNIA: Popescu – Grigore 1, Ghita 3, STANCIUC 8 (3), Szász 2, Botea 3, Veres 1. Csere: Iancu (kapus), Militaru, Racotea, Dedu 1, Buzle, Nagy R., Stanescu 2, Nistor-Ionita 1, Cumpanici 1, Trif, Andrei. Szövetségi kapitány: George Buricea
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–5. 18. p.: 12–5. 23. p.: 13–9. 37. p.: 20–11. 46. p.: 25–15. 50. p.: 27–16. 57. p.: 31–20. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/3
MESTERMÉRLEG
Chema Rodríguez: – Az eredménnyel is elégedett vagyok, de minden meccsen szeretnénk fejlődni, és azt hiszem, ez a védekezésben most sikerült, csak 23 gólt kaptunk, ebből néhányat ráadásul a végén kaptunk, amikor már nagy volt az előnyünk. Örülök annak, amit láttam, sikerült gyakorolni, amit terveztünk, de nem akartuk a felfedni a lapjainkat, van egy alapjátékunk, amire ezúttal is építettünk, nem leptünk meg vele senkit, de tetszett, hogy összeállt a védelem, és láthatóan megvan az összhang a kapusokkal.
ÖSSZEFOGLALÓ
Egy utolsó erőpróba várt az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatottra péntek este Győrben, ahol Románia volt az ellenfele, amellyel több mint tizenkét éve nem találkozott – és amelytől több mint 16 éve nem kapott ki. Chema Rodríguez szövetségi kapitánynak pedig ki kellett használnia minden lehetőséget, mert több ideje nem lesz élesben tesztelni a figurákat a torna előtt.
A stáb nem volt könnyű helyzetben, egyrészt mert Krakovszki Zsolt súlyos sérülése után újra kellett gondolnia a jobbátlövő posztját, amit ráadásul az is nehezített, hogy Imre Bence felépülése sem teljesen biztos a tornáig. A megoldás kézenfekvő volt: szakember visszanyúlt a rutinos Rodríguez Pedróért, aki már öt világversenyen is segítette a nemzeti együttest.
A másik probléma a beálló kérdése, mivel Bánhidi Bence Eb-szereplése egyelőre nem száz százalék, még gyógyul a térdsérülése után, és bár lehet, hogy végül ott lesz Kristianstadban, a szakmai stáb azért behívta a tatabányai Papp Tamást, támadásban pedig első számúvá előlépett Rosta Miklós is jól mozgott a poszton, és négy gólt szerzett az első félidőben.
Nehézségek ide vagy oda, nem indult rosszul a találkozó, a széleken hatékonyan játszott Pedro Rodríguez és Krakovszki Bence, a kapuban pedig Palasics Kristóf hozott egy jó átlagot, átlagban minden harmadik lövést hárított az első harminc percben, hatékonyabban dobtunk, jól ment az emberelőnyös játék is, és ötgólos előnyt építettünk ki a szünetig.
A Magyar Kézilabda-szövetség a félidőben összesen 441 válogatottságot és 1195 gólt ünnepelt, ugyanis hivatalosan is búcsúztatta a csarnok parkettjén a nemzeti csapat három visszavonult játékosát, Balogh Zsoltot (70 meccs/221 gól), Ancsin Gábort (173/382) és Lékai Mátét (198/592). Még a búcsú pillanatában is jó volt látni a kapitány által is sokat emlegetett csapategységet, mert nemcsak a közönség tapsolta meg őket, hanem az egykori játékostársak is sorra megölelték őket. Az ünnepnek nem volt vége, az év legjobb kézilabdázóinak is átadták a díjakat, a szövetség a férfiaknál Fazekas Gergőt, a nőknél Vámos Petrát választotta a legjobbnak.
Lehet, hogy a felfokozott hangulat okozta, de még jobban indult a második játékrész, mint az első, a kapuba beálló Bartucz László nagyszerűen védett, az első három lövést hárította, a kemény védekezés mellett úgy lőttünk öt perc alatt négy gólt, hogy egyet sem kaptunk. Szilágyi Benjámin is megszerezte első góljait a válogatottban, hetesből majd akcióból is betalált.
Egy kis ijedtség legfeljebb akkor lehetett, amikor az egyik legjobb védőjátékosunk, Sipos Adrián fájdalmasan szorította a bal csuklóját, ápolni is kellett. Izgulni amúgy nem kellett, látványos gólokat szereztünk, amelyek közül kiemelkedik Rosta Miklós szenzációs pörgetése csuklóból, és jól tudtunk taktikát is váltani meccs közben, a románok nyitott védekezése sem bizonyult hatékonynak ellenünk, mert már több mint tíz góllal is vezettünk.
A magyar válogatott magabiztosan és könnyedén nyert Románia ellen 33–23-ra, Ligetvári Patrikot választották a meccs legjobb játékosának, aki ezúttal nemcsak a védekezésből, de a támadásból is kivette a részét. A két csapat szombaton Felcsúton zárt kapuk mögött még egyszer összecsap egymással, a magyar válogatott pedig január 16-án kezdi meg az Európa-bajnokságot Lengyelország ellen Kristianstadban.
A közvetítőmodul betöltése eltarthat néhány másodpercig.