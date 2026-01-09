Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

A másik probléma a beálló kérdése, mivel Bánhidi Bence Eb-szereplése egyelőre nem száz százalék, még gyógyul a térdsérülése után, és bár lehet, hogy végül ott lesz Kristianstadban, a szakmai stáb azért behívta a tatabányai Papp Tamást, támadásban pedig első számúvá előlépett Rosta Miklós is jól mozgott a poszton, és négy gólt szerzett az első félidőben.

Nehézségek ide vagy oda, nem indult rosszul a találkozó, a széleken hatékonyan játszott Pedro Rodríguez és Krakovszki Bence, a kapuban pedig Palasics Kristóf hozott egy jó átlagot, átlagban minden harmadik lövést hárított az első harminc percben, hatékonyabban dobtunk, jól ment az emberelőnyös játék is, és ötgólos előnyt építettünk ki a szünetig.

Fotó: Szabó Miklós

A Magyar Kézilabda-szövetség a félidőben összesen 441 válogatottságot és 1195 gólt ünnepelt, ugyanis hivatalosan is búcsúztatta a csarnok parkettjén a nemzeti csapat három visszavonult játékosát, Balogh Zsoltot (70 meccs/221 gól), Ancsin Gábort (173/382) és Lékai Mátét (198/592). Még a búcsú pillanatában is jó volt látni a kapitány által is sokat emlegetett csapategységet, mert nemcsak a közönség tapsolta meg őket, hanem az egykori játékostársak is sorra megölelték őket. Az ünnepnek nem volt vége, az év legjobb kézilabdázóinak is átadták a díjakat, a szövetség a férfiaknál Fazekas Gergőt, a nőknél Vámos Petrát választotta a legjobbnak.

Lehet, hogy a felfokozott hangulat okozta, de még jobban indult a második játékrész, mint az első, a kapuba beálló Bartucz László nagyszerűen védett, az első három lövést hárította, a kemény védekezés mellett úgy lőttünk öt perc alatt négy gólt, hogy egyet sem kaptunk. Szilágyi Benjámin is megszerezte első góljait a válogatottban, hetesből majd akcióból is betalált.

Egy kis ijedtség legfeljebb akkor lehetett, amikor az egyik legjobb védőjátékosunk, Sipos Adrián fájdalmasan szorította a bal csuklóját, ápolni is kellett. Izgulni amúgy nem kellett, látványos gólokat szereztünk, amelyek közül kiemelkedik Rosta Miklós szenzációs pörgetése csuklóból, és jól tudtunk taktikát is váltani meccs közben, a románok nyitott védekezése sem bizonyult hatékonynak ellenünk, mert már több mint tíz góllal is vezettünk.

A magyar válogatott magabiztosan és könnyedén nyert Románia ellen 33–23-ra, Ligetvári Patrikot választották a meccs legjobb játékosának, aki ezúttal nemcsak a védekezésből, de a támadásból is kivette a részét. A két csapat szombaton Felcsúton zárt kapuk mögött még egyszer összecsap egymással, a magyar válogatott pedig január 16-án kezdi meg az Európa-bajnokságot Lengyelország ellen Kristianstadban.