Nemzeti Sportrádió

Új vezetőedző érkezett az osztrák bajnok Sturm Grazhoz – hivatalos

Vágólapra másolva!
2025.12.29. 15:20
null
Fabio Ingolitsch (Fotó: Getty Images)
Címkék
osztrák foci Ausztria Sturm Graz
Fabio Ingolitsch lett az osztrák bajnok, Európa-liga-résztvevő Sturm Graz labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A mindössze 33 éves tréner 2017-től hat éven át a Red Bull klubcsaládnál dolgozott, tavaly óta pedig az SCR Altach együttesét irányította.

Elődje, a tavaly novemberben kinevezetett Jürgen Säumel egy héttel ezelőtt távozott a Sturm Graztól, mert megromlott a viszonya Michael Parensen sportigazgatóval.

Érdekesség, hogy Säumelhez hasonlóan a 2024-es bajnokcsapat szakvezetője, Christian Ilzer is távozott a klubtól, néhány hónappal a nagy sikert követően, de őt tavaly novemberben kivásárolta élő szerződéséből a német élvonalbeli Hoffenheim.

A Sturm harmadik az osztrák bajnokságban, az Európa-liga alapszakaszában pedig egy győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel 29. a tabellán.

 

 

osztrák foci Ausztria Sturm Graz
Legfrissebb hírek

Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel ejtette ki Szerbiát, majd a spanyolok vereségével tovább is jutott

Kézilabda
2025.12.06. 20:10

Németország és Spanyolország is csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
2025.11.30. 19:54

A második félidőben jött az olasz henger, a Bologna leiskolázta a Salzburgot

Európa-liga
2025.11.27. 23:08

Vb-selejtezők: nemzeti ünneppé nyilváníttatná november 18-át Arnautovic

Foci vb 2026
2025.11.19. 16:59

Eljött a pillanat, Bécsben „döntőt” rendeznek a vb-kijutásért

Foci vb 2026
2025.11.18. 10:16

A bosnyákok legyőzték Romániát, ki-ki meccset játszanak majd Ausztriával

Foci vb 2026
2025.11.15. 22:49

Ausztria nagy lépést tett a világbajnoki részvétel felé

Foci vb 2026
2025.11.15. 19:58

Hiába támadta végig a meccset a Roma, kikapott odahaza a Plzentől

Európa-liga
2025.10.23. 23:24
Ezek is érdekelhetik