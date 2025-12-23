Nemzeti Sportrádió

„Kemény döntések” jönnek Csíkszeredában – az egyik magyar támadó távozása biztosra vehető

Vágólapra másolva!
2025.12.23. 11:58
null
Szabó Bálint (jobbra) fél év után távozhat Csíkszeredából (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
FK Csíkszereda Szabó Bálint Románia
Alig fél év után távozhat a román élvonalban újonc FK Csíkszeredától Szabó Bálint, miután Ilyés Róbert, a székelyföldi klub vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy a jövőben nem számol a 24 éves magyar támadóval, akinek a menedzsere, Sowunmi Thomas már magyarországi érdeklődőkről is beszélt a Nemzeti Sport megkeresésére a labdarúgó kapcsán.

 

„A kéthetes szünetben értékelnünk kell az eddigi teljesítményünket, és kemény döntéseket kell hoznunk. Szabó már nem szerepel a terveimben, ez végleges döntés, de vannak más játékosok is, akikkel ugyanez a helyzet” – nyilatkozta hétfő este, az Univeritatea Craiova otthonában 5–0-ra elvesztett bajnoki mérkőzés utáni villáminterjúban Ilyés Róbert, az FK Csíkszereda vezetőedzője.

Az FK szakvezetője korábban is elmondta már, hogy nem elégedett Szabó Bálint játékával, akit december 6-án, a FC Arges ellen alig 22 perccel a pályára küldése után lecserélt egy labdavesztés után, majd a magyar futballista már a kispadra sem ülhetett le az év utolsó két összecsapásán, a CFR és a Craiova ellen. 

A Pakstól igazolt Szabó az őszi idényben 15 bajnoki és két Román Kupa-mérkőzésen lépett pályára a Csíkszereda színeiben, amelyeken két gólpasszt ért el. A támadó menedzsere, Sowunmi Thomas is arról beszélt a Nemzeti Sport megkeresésére, hogy Szabó várhatóan távozik Csíkszeredából.

Szabó Bálint minden valószínűség szerint váltani fog, és nagyobb esély van a szerződésbontásra, mint a kivásárlásra, azok után, hogy a vezetőedző elmondta, nem számol vele. Érdeklődés már van iránta az NB I-ből és NB II-ből is, a következő hetekben dől el a sorsa” – fogalmazott a játékosügynök. 

Szabó mellett egyébként a magyarországi játékosok közül Kelemen Dávid sem szerepel a vezetőedző elképzeléseiben, csak az első négy fordulóban lépett pályára a 33 éves védő, így az ő távozása sem lenne meglepő, de ugyanezt elmondhatjuk a Ferencvárostól kölcsönvett Kaján Norbertre is, aki csak egy bajnokin szerepelt, csereként két percet kapott. Viszont az ő helyzetét nehezíti, hogy a Csíkszereda előtt már az FTC NB III-as gárdájában is játszott, és egy harmadik csapatban ezt már nem tehetné meg ebben az idényben.   

A Csíkszereda jelenleg az osztályozót jelentő 14. helyen áll az élvonalban.

Minden más foci
16 órája

Ötgólos vereséggel zárta az évet a Csíkszereda

A Craiova átvette a vezetést a román bajnokságban, az már korábban eldőlt, hogy a székelyföldiek a 14. helyen karácsonyoznak.

 

ROMÁN SUPERLIGA
21. FORDULÓ
Universitatea Craiova–FK Csíkszereda 5–0 (3–0)
Craiova, Városi Stadion, 9368 néző. Vezette: Roman
Universitatea: L. Popescu – Romancsuk, Sztevanovics, Screciu – Mora, Matei (Basceanu, 67.), Mekvabisvili, Cicaldau (Houri, 87.), Teles (Stefan, 67.) – Etim (Muntean, 83.), Baiaram (Al-Hamlavi, a szünetben). Vezetőedző: Filipe Coelho
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Celic, Ferenczi – Veres (Bloj, 62.), Csürös – Anderson Ceará (Szalay, 69.), Bakos (Tóth-Pál, 34.), Jebari – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
Gólszerző: Matei (18., 33.), Mora (40.), Al-Hamlavi (70., 86.)
Kiállítva: Palmes (89.)
 

 

FK Csíkszereda Szabó Bálint Románia
Legfrissebb hírek

Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

Minden más foci
2025.12.06. 17:57

Női kézi-vb: negyeddöntőben a brazilok; Románia hozta a kötelezőt

Kézilabda
2025.12.05. 17:00

Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé a női kézi-vb-n

Kézilabda
2025.12.03. 19:41

Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk

Kézilabda
2025.12.03. 19:41

Siti Beáta: Ha el akarja érni céljait a válogatott, akkor nyerni kell Románia ellen

Kézilabda
2025.12.03. 13:09

Lex Novák – Csinta Samu publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.12.02. 23:57

Presztízspárharc – Szendrei Zoltán jegyzete

Kézilabda
2025.12.02. 23:50

A Csíkszereda négy gólt kapott Bukarestben

Minden más foci
2025.11.28. 21:29
Ezek is érdekelhetik