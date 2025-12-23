„Kemény döntések” jönnek Csíkszeredában – az egyik magyar támadó távozása biztosra vehető

„A kéthetes szünetben értékelnünk kell az eddigi teljesítményünket, és kemény döntéseket kell hoznunk. Szabó már nem szerepel a terveimben, ez végleges döntés, de vannak más játékosok is, akikkel ugyanez a helyzet” – nyilatkozta hétfő este, az Univeritatea Craiova otthonában 5–0-ra elvesztett bajnoki mérkőzés utáni villáminterjúban Ilyés Róbert, az FK Csíkszereda vezetőedzője.
Az FK szakvezetője korábban is elmondta már, hogy nem elégedett Szabó Bálint játékával, akit december 6-án, a FC Arges ellen alig 22 perccel a pályára küldése után lecserélt egy labdavesztés után, majd a magyar futballista már a kispadra sem ülhetett le az év utolsó két összecsapásán, a CFR és a Craiova ellen.
A Pakstól igazolt Szabó az őszi idényben 15 bajnoki és két Román Kupa-mérkőzésen lépett pályára a Csíkszereda színeiben, amelyeken két gólpasszt ért el. A támadó menedzsere, Sowunmi Thomas is arról beszélt a Nemzeti Sport megkeresésére, hogy Szabó várhatóan távozik Csíkszeredából.
„Szabó Bálint minden valószínűség szerint váltani fog, és nagyobb esély van a szerződésbontásra, mint a kivásárlásra, azok után, hogy a vezetőedző elmondta, nem számol vele. Érdeklődés már van iránta az NB I-ből és NB II-ből is, a következő hetekben dől el a sorsa” – fogalmazott a játékosügynök.
Szabó mellett egyébként a magyarországi játékosok közül Kelemen Dávid sem szerepel a vezetőedző elképzeléseiben, csak az első négy fordulóban lépett pályára a 33 éves védő, így az ő távozása sem lenne meglepő, de ugyanezt elmondhatjuk a Ferencvárostól kölcsönvett Kaján Norbertre is, aki csak egy bajnokin szerepelt, csereként két percet kapott. Viszont az ő helyzetét nehezíti, hogy a Csíkszereda előtt már az FTC NB III-as gárdájában is játszott, és egy harmadik csapatban ezt már nem tehetné meg ebben az idényben.
A Csíkszereda jelenleg az osztályozót jelentő 14. helyen áll az élvonalban.
Ötgólos vereséggel zárta az évet a Csíkszereda
ROMÁN SUPERLIGA
21. FORDULÓ
Universitatea Craiova–FK Csíkszereda 5–0 (3–0)
Craiova, Városi Stadion, 9368 néző. Vezette: Roman
Universitatea: L. Popescu – Romancsuk, Sztevanovics, Screciu – Mora, Matei (Basceanu, 67.), Mekvabisvili, Cicaldau (Houri, 87.), Teles (Stefan, 67.) – Etim (Muntean, 83.), Baiaram (Al-Hamlavi, a szünetben). Vezetőedző: Filipe Coelho
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Celic, Ferenczi – Veres (Bloj, 62.), Csürös – Anderson Ceará (Szalay, 69.), Bakos (Tóth-Pál, 34.), Jebari – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
Gólszerző: Matei (18., 33.), Mora (40.), Al-Hamlavi (70., 86.)
Kiállítva: Palmes (89.)