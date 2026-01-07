Nemzeti Sportrádió

A szabály, ami miatt Romániában büntetés fenyeget, Magyarországon jutalmaznak

2026.01.07.
Paul Anton (jobbra) szerint a román futballnak van mit átvennie a magyartól
Interjút adott Paul Anton, a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC játékosa a Gazeta Sporturilornak. A győriek román középpályása összehasonlította a két ország labdarúgását. A válaszokból szemezgettünk.


Arról, hogy milyen a futball Magyarországon

„Eléggé intenzív a bajnokság, ezen van a hangsúly mondta Anton. Közvetlenebb a játék, mint Romániában. Nem mondanám, hogy a román labdarúgás felette van a magyarnak, de ez fordítva sem lenne igaz. Van pár magyar csapat, amely eséllyel pályázna a bajnoki címre Romániában, és néhány román klub is versenyben lenne az NB I bajnoki címéért. Ugyanolyan szinten van, ám míg a magyar együttesek intenzívebb és direktebb játékot képviselik, a románok megpróbálnak minőségibb, taktikusabb futballt játszani.”

Az anyagi háttérről

„Nem hallottam olyan magyar csapatról, amelyiknél anyagi gondok lennének. Jók a fizetések. Nem ismerem az összes csapatot, de öt-hat együttesnél jól fizetnek, az FCSB, a CFR, a Dinamo, a Rapid és a Craiova szintjén. Ilyen a Ferencváros, az Újpest, az ETO, a Debrecen, a Puskás Akadémia is.”

Az 5+6-os szabály szerint Romániában a meccsek elejétől a végéig szerepelnie kell legalább öt olyan játékosnak, aki az országban nőtt fel, és román válogatott is lehet. Közülük egynek U21-es korosztályúnak kell lennie. Ezt a feltételt a találkozók 75 százalékában teljesíteni kell, ellenkező esetben akár 150 ezer eurós bírságot kiróhatnak.
Az 5+6-os szabály

Amit a román labdarúgás átvehetne a magyartól

„Sokat vitatkoznak Romániában a román játékosokról szóló öt plusz hatos előírásról. Magyarországon is van hasonló szabály, de itt nem büntetnek. Jutalmaznak, ha teljesítik a feltételeket, sok klub így emeli meg a költségvetését. Ez Romániában is hasznos lenne, hogy fektessenek be a román játékosokba.”

A magyar futball utóbbi időszakban mutatott fejlődéséről

„A kluboknak a kapott pénzből nagyon sokat invesztálnak az akadémiákba. Fejlettek, jól működnek. Habár hallottam, hogy vannak, akik fiatalon külföldre mennek. Ugyanakkor az akadémiák és a feltételek is nagyon jók.”

 

Ezek is érdekelhetik