Gilberto Silva: Itt az ideje, hogy újra világbajnokok legyünk!

Tagja volt a legutóbbi világbajnok brazil válogatottnak. Büszke erre vagy inkább csalódott, hogy már huszonhárom év telt el e siker óta?

Büszke vagyok arra, hogy megnyertük a világbajnokságot, de ennyi idő elteltével már sokat gondolok arra, mikor sikerül végre megint elhódítani a trófeát – mondta a madridi Marcának adott interjúban a 49 éves, 89-szeres válogatott Gilberto Silva, a selecao korábbi középpályása. – Emlékszem, mielőtt válogatott lettem, szurkolóként figyeltem a nemzeti csapatot, és roppant soknak tűnt az a huszonnégy év, ami a hetvenes és a kilencvennégyes siker között eltelt. Jövőre pedig már huszonnégy éves lesz a kétezerkettes diadal... Éppen itt az ideje, hogy újra a csúcsra érjünk.

Egyetért azzal, hogy Brazília nem tartozik az esélyesek közé a jövő évi tornán?

Van egy nagyszerű szövetségi kapitányunk, Carlo Ancelotti, ez mindenkinek reményt ad, de végső soron ő is csak annyit tud tenni, hogy összeállítja a lehető legerősebb csapatot. A többi már a játékosokon múlik, nekik kell vállalni a felelősséget, beleadni mindent. Az összes edzésre úgy kell kimenni, mintha döntő lenne. Egy biztos: javulnunk kell, mert több válogatott is jobb futballt játszik és kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt a miénknél. Ám esély mindig van, és a jövő évi világbajnokság is nagy lehetőség, meg kell ragadni.

Elvárható Carlo Ancelottitól, hogy egy év alatt csodát tegyen?

Nincs sok ideje, és mi sem tudjuk még megítélni a munkáját. Ahogyan látom, nem készül semmiféle drasztikus változtatásra, inkább csak kipróbált néhány játékost, hogy megnézze, hogyan viselkednek a napi munka során. Azt nem nehéz meglátni, ki hogyan futballozik, ennél nagyobb kihívás felmérni, hogy ki hogyan illeszkedik a csapatba, hogyan teljesít az edzéseken, mennyire érti meg, hogy mi a feladata és a felelőssége a válogatottnál.

Fotó: Imago Images

Hogy látja, továbbra is érdemes Neymarra kulcsemberként tekinteni, vagy át kellene adni a stafétát a fiataloknak?

Ez elsősorban Neymartól függ, rajta múlik, mennyire akar és tud hozzájárulni a csapat sikeréhez. A következő hónapokban az a legfontosabb, hogy minél többet beszéljen Carlo Ancelottival, és megértsék, hogy mindketten a legjobbat akarják az országnak és a válogatottnak.

Vinícius Júniorral szemben nem túl nagy az elvárás, hogy ő legyen a következő brazil sztár, aki sikerre vezeti a csapatot?

Mindig is úgy gondoltam, az a jó, ha megoszlik a felelősség a játékosok között. Nem lehet azt várni, hogy Neymar döntse el a mérkőzéseket, és ha ő nincs, nem lehet ezt a terhet kizárólag Viníciusra pakolni. Egyetlen futballistára sem szabad ekkora nyomást és felelősséget helyezni. Minden nagy játékos, aki vb-t nyert Brazíliával, elmondhatta magáról, hogy nagyon erős csapat volt körülötte, és a többiek kisegítették, ha nem ment neki. Mert az ellenfelek mindig arra törekszenek, hogy a legjobb válogatott legjobb emberét megfékezzék. Ezért kellenek mellé olyan társak, akikre bármikor számíthat.

Örülne a döntőnek Argentína vagy Németország ellen?

Az Argentína elleni döntő különleges és izgalmas lenne, de felesleges erről beszélni, aki bejut a fináléba, megérdemelten lesz ott.

Kit tart a legnagyobb esélyesnek?

A címvédő Argentínát, valamint Portugáliát. Utóbbi szerintem Spanyolország előtt jár. Kiváló játékosok alkotják a portugál keretet, régóta együtt van a csapat és nagyszerű szövetségi kapitány irányítja, Roberto Martínez. Jó barátom, kiváló munkát végez, sokat lehet tőle tanulni a labdarúgásról.

Hogyan látja egykori klubja, az Arsenal helyzetét? Hasonlít valamiben a mostani csapat arra, amely önnel a soraiban veretlenül lett bajnok? Megnyerheti a Bajnokok Ligáját?

Sohasem tartottam jónak az efféle összehasonlításokat, az másik csapat és másik korszak volt. A mostani együttes is nagyon erős, tele van jó futballistával, de ki kell érdemelnie azt a tiszteletet, amit mi egykor kivívtunk. Ehhez kemény munka kell, valamint az, hogy trófeákat nyerjen az Arsenal. Az utóbbi két idény fájdalmasan alakult a klubnak, ám remélem, mindenki tanult ebből, és mindent megtesz azért, hogy még egyszer ne forduljon elő. A nyáron kulcsposztokra igazolt a vezetőség, nyilvánvalóan megvan az esély arra, hogy az együttes megnyerje a Bajnokok Ligáját. Erős a védelem és a középpálya, Viktor Gyökeres személyében pedig érkezett egy olyan csatár, akire régóta szüksége volt a csapatnak.

(Forrás: Marca)