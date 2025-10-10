Nemzeti Sportrádió

Az öltöző túl kicsi, a kapu túl nagy volt – furcsa problémákba ütköztek a dánok Zalaegerszegen

2025.10.10.
Kasper Schmeichel észrevette, hogy magasabban van a kapu (Fotó: AFP)
Amint arról már beszámoltunk, Dánia 6–0-ra legyőzte a pályaválasztó Fehéroroszországot az európai labdarúgó-világbajnoki selejtező C-csoportjának 3. fordulójában. A Zalaegerszegen, zárt kapuk mögött játszott mérkőzést több, furcsa körülmény nehezítette – vette észre a Csakfoci.

Mint ismert, Fehéroroszországot az orosz-ukrán háborúban való részvétele miatt szankció sújtja, mérkőzéseit nézők nélkül, semleges helyszínen kell játszania. Az elmúlt évben és idén ezeket a találkozókat a zalaegerszegi ZTE Arénában rendezték meg, így történt ez csütörtökön este is, amikor Dánia látogatott Zala vármegye székhelyére.

A mérkőzést megelőzően a dán TV2 rövid videoriportjában a válogatottjuknak adott öltöző minőségén és szűkösségén élcelődött. Az egyébként rendezett és tiszta öltözőnél sokkal nagyobb gondot jelentett, hogy az egyik kaput nem sikerült megfelelően a helyére tenni: a daniasport.hu arról írt, a bemelegítés alatt a skandinávok kapusának, Kasper Schmeichelnek feltűnt, hogy a keresztléc a szokásosnál magasabban húzódik – a Celtic kapusának sejtése beigazolódott, a kapu valóban négy centivel magasabb volt az előírt 244 centiméternél.

A rendezőknek végül sikerült megigazítaniuk a kaput, így késés nélkül elkezdődött a mérkőzés, amelyet Dánia fölényesen, 6–0-ra megnyert.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
C-CSOPORT
3. FORDULÓ
Skócia–Görögország 3–1 (Christie 64., L. Ferguson 80., Dykes 90+3., ill. Cimikasz 62.)
Fehéroroszország–Dánia 0–6 (Froholdt 14., Höjlund 19., 45., Dorgu 45+6., Dreyer 66., 78.)

     
C-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Dánia

3

2

1

9–0

+97
2. Skócia

3

2

1

5–1

+47
3. Görögország

3

1

2

6–7

–13
4. Fehéroroszország

3

3

1–13

–120

 

