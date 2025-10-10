Az öltöző túl kicsi, a kapu túl nagy volt – furcsa problémákba ütköztek a dánok Zalaegerszegen

Mint ismert, Fehéroroszországot az orosz-ukrán háborúban való részvétele miatt szankció sújtja, mérkőzéseit nézők nélkül, semleges helyszínen kell játszania. Az elmúlt évben és idén ezeket a találkozókat a zalaegerszegi ZTE Arénában rendezték meg, így történt ez csütörtökön este is, amikor Dánia látogatott Zala vármegye székhelyére.

A mérkőzést megelőzően a dán TV2 rövid videoriportjában a válogatottjuknak adott öltöző minőségén és szűkösségén élcelődött. Az egyébként rendezett és tiszta öltözőnél sokkal nagyobb gondot jelentett, hogy az egyik kaput nem sikerült megfelelően a helyére tenni: a daniasport.hu arról írt, a bemelegítés alatt a skandinávok kapusának, Kasper Schmeichelnek feltűnt, hogy a keresztléc a szokásosnál magasabban húzódik – a Celtic kapusának sejtése beigazolódott, a kapu valóban négy centivel magasabb volt az előírt 244 centiméternél.

A rendezőknek végül sikerült megigazítaniuk a kaput, így késés nélkül elkezdődött a mérkőzés, amelyet Dánia fölényesen, 6–0-ra megnyert.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

C-CSOPORT

3. FORDULÓ

Skócia–Görögország 3–1 (Christie 64., L. Ferguson 80., Dykes 90+3., ill. Cimikasz 62.)

Fehéroroszország–Dánia 0–6 (Froholdt 14., Höjlund 19., 45., Dorgu 45+6., Dreyer 66., 78.)