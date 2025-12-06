Nemzeti Sportrádió

A FIBA továbbra sem engedi versenyezni az orosz és a fehérorosz kosárcsapatokat

2025.12.06. 13:48
Fotó: Getty Images
Oroszország Fehéroroszország FIBA
A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) jövő év februárjáig meghosszabbította az orosz és a fehérorosz klubcsapatokra, valamint a két ország válogatottjára vonatkozó eltiltást.

„A Központi Tanács úgy döntött, hogy fenntartja Oroszország és Fehéroroszország jelenlegi státuszát a FIBA végrehajtó bizottságának február közepén tartandó üléséig, amelyre a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülése után kerül sor” – fogalmazott a FIBA a tilalom fenntartását bejelentő közleményében.

A FIBA 2022 márciusában – az ukrajnai háború februári kitörését követően – függesztette fel a két ország csapatainak részvételét az égisze alatt zajló eseményeken. A válogatottak nemzetközi sorozatokról történt kitiltása mellett az orosz és a fehérorosz klubok nem indulhattak az európai kupákban.

Döntését a FIBA a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlását követve hozta meg, amelyben a NOB arra kérte a sportági világszövetségeket, hogy ne engedjék az orosz és a fehérorosz sportolók szereplését a csapatsportokban. Az első kivételt a vizes sportokat tömörítő World Aquatics jelentette, amely a múlt hónap elején közölte, a két ország vízilabda-válogatottjai 2026-tól semlegesként részt vehetnek a nemzetközi tornákon.

(MTI)

 

