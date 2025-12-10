Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda-vb: magyar bírópáros vezeti a dán–francia negyeddöntőt

2025.12.10. 12:51
Horváth Márton és Altmár Kristóf vezeti a dán–francia negyeddöntőt (Fotó: Facebook/ Magyar Kézilabda-szövetség)
Altmár Kristóf és Horváth Márton dirigálja a dán és a francia válogatott negyeddöntőjét szerda este a holland, német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

Rangos mérkőzést vezet az Altmár Kristóf, Horváth Márton bírókettős a női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében. A magyar szövetség (MKSZ) honlapja szerint a magyar játékvezetői párosnak a hatodik találkozója lesz a tornán az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán, illetve a címvédő és ötkarikás ezüstérmes francia együttes rotterdami összecsapása, amely 21 órakor kezdődik. A duó korábban az angolai–kazah és a spanyol–feröeri csoportmérkőzésen, valamint a spanyol–szerb, a montenegrói-német és a norvég–brazil középdöntős találkozókon működött közre.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a dán–francia negyeddöntőt megelőzően, 18 órától a társrendező hollandokkal csap össze a legjobb négy közé kerülésért Rotterdamban, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország, Rotterdam (Tv: M4 Sport)

 

