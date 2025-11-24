Nemzeti Sportrádió

Újoncként nyerte meg a fehérorosz bajnokságot az ML Vityebszk

2025.11.24.
Az ML Vityebszk 5–0-ra nyert az FK Gomel (Homel) ellen a fehérorosz élvonal 29. fordulójában, így egy mérkőzéssel az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert a fő üldöző Dinamo Minszkkel szemben.

A vityebszki klub (fontos megjegyezni, hogy a fehérorosz város hagyományos klubja, az FK Vityebszk is az élvonalban szerepel) sikere elsősorban azért nagy fegyvertény, mert a Mihail Martinovics vezette csapat újoncként tudta megnyerni a bajnokságot – erre legutóbb az örmény Ararat Armenia volt képes 2019-ben. Érdekesség még, hogy a klub csak 2023 óta szerepel Vityebszkben, azt megelőzően Rahacsovban volt a székhelye. 

A klubot 2021-ben vásárolta meg az egyébként az élvonalbeli bajnokságot is szponzoráló Maxline fogadóiroda, amely névadó szponzorként is szerepet vállalt (korábban Dnyepr Rahacsovnak hívták az egyesületet – a szerk.), de a tavalyi feljutás után ML Vityebszkre változtatták a klub nevét, miután az élvonalbeli licenc előfeltétele, hogy a csapatok neveiben nem szerepelhetnek fogadóirodák.

 

