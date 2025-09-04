Színházból érkezik utolsó hazai vb-selejtezőjére Lionel Messi

Itt a búcsú ideje. Húsz évvel ezelőtt, 2005 októberében először játszott hazai pályán az argentin válogatottban Lionel Messi, s gólpasszal vette ki a részét a Peru elleni 2–0-s győzelemből a Buenos Airesben rendezett vb-selejtezőn. Azóta nyolcszoros aranylabdásnak vallhatja magát, a világbajnokságot egyszer, a Copa Américát kétszer nyerte meg az albicelestével, és vitán felül áll, ő minden idők egyik legjobb labdarúgója. Júniusban töltötte be 38. életévét, és továbbra sem tudni, meddig élvezhetjük a játékát, de az nyilvánvaló, hogy a pályafutása a végéhez közeledik. Néhány napja pedig az is biztossá vált, hogy magyar idő szerint péntekre virradóra a Venezuela elleni összecsapáson lép pályára utoljára hazai vb-selejtezőn az argentin csapatban. S hogy kerek legyen a történet: a találkozót ugyanúgy az Estadio Monumentalban rendezik, mint a már említett húsz évvel ezelőtti, Peru elleni mérkőzést.

„Különleges lesz, mert ez az utolsó hazai világbajnoki selejtezőm – mondta néhány nappal ezelőtt az Apple Tv-nek. – Azt nem tudom, lesz-e utána még olyan felkészülési találkozó vagy más meccs, amelyen pályára lépek Argentínában a válogatottal, de vb-selejtezőn már biztosan nem játszom. Éppen ezért az egész családom elkísér. Ott lesz a feleségem, a gyermekeim, a szüleim, szeretnénk közösen átélni ezt a különleges eseményt. Hogy utána mi lesz, még nem tudom, most csak ezzel foglalkozom.”

Argentína biztosan részt vesz a jövő évi világbajnokságon, és ha nem sérül meg, borítékolható, hogy Lionel Messi is pályára lép pályafutása hatodik, alighanem utolsó vb-jén. Hogy utána klubszinten meddig folytatja az Inter Miamiban, egyelőre kérdés, de most nem is ez a legfontosabb. És az argentin drukkereket is sokkal jobban foglalkoztatja, hogy méltó módon búcsúztassák az utolsó hazai válogatott tétmérkőzésén. A szövetség (AFA) állítólag különleges show-műsorral készül, több énekes is fellép a meccs előtt, ezért arra kérik a szurkolókat, hogy már két órával a kezdés előtt érjenek ki a stadionba.

Lionel Messi a szintén az Inter Miamiban futballozó Rodrigo De Paul társaságában érkezett meg Argentínába, majd nem sokkal később egy neki szokatlan porondon volt fellépése. Barátja, a Rocky című musicalben a főszereplő ökölvívót alakító Nico Vázquez hívta ki a színpadra a Lola Membrives színházban, meglepve a közönséget és a színésztársulatot is.

Venezuela ellen viszont már nem meglepetésvendég lesz, hanem főszereplő, aki bizonyára szeretne jó játékkal és góllal búcsúzni a hazai közönségtől. Eddig 45 válogatott mérkőzést játszott Argen­tínában, ezeken 35 gólt szerzett és húsz gólpasszt adott. A 35 gólból 23-at vb-selejtezőn jegyzett, 12-t pedig felkészülési meccsen. A legtöbb alkalommal, 24-szer az Estadio Monumentalban futballozott – ahol a pénteki lesz a 25. fellépése.

Érdekesség, hogy 34 góllal Lionel Messi a dél-amerikai vb-selejtezősorozat történetének legeredményesebb labdarúgója, ebből hatot a jelenlegi kiírásban jegyez. A góllövőlistát hét találattal a kolumbiai Luis Díaz vezeti, de az argentin klasszisnak van rá esélye, hogy megszerezze a gólkirályi címet. Az lenne csak az igazán szép lezárása a mostani kvalifikációs sorozatnak, amelyet 10-én Ecuadorban fejez be a világbajnok argentin együttes.

DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

17. FORDULÓ

Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo

Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla

Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción

Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires

Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro