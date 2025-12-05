Már az elődöntőben találkoznak az esélyesek a női vízilabda Magyar Kupában

TALÁN A MIKULÁS IS MEGÉRTI, ha az idén nem pucolják ki a csizmájukat az UVSE, a Ferencváros, a BVSC és a Dunaújváros női vízilabdázói, elvégre péntek este a kupadöntőbe jutásért játszanak. Az ünnepek előtt sincs megállás: szerdán ért véget a bajnokság alapszakasza, a Magyar Kupa négyes döntője után egy héttel nemzetközi mérkőzések következnek – és akkor még nem szóltunk a közelgő kontinenstornáról… Vagyis lendületből, jó formában érkeznek a csapatok a Szőnyi úti Laky uszodába, hogy az idényben először trófeáért csatázzanak. Az előző három kiírás döntősei ezúttal már az elődöntőben összekerültek, a bajnok Ferencváros a címvédő UVSE ellen ugrik vízbe.

„Az UVSE jó ellenfél, mi pedig szeretnénk még jobbak lenni – mondta az FTC csapatkapitánya, Gurisatti Gréta a magyar szövetségnek. – Ha csak arra figyelünk, hogy minden klappoljon, a mérkőzés vége is úgy alakul, ahogy szeretnénk. Elsősorban magunkra kell összpontosítanunk: helyes döntéseket hozni, pontos passzokat adni, blokkolni és belőni a helyzeteket. Igyekszünk a legjobbunkat nyújtani és olyan összhangban játszani, mint az egymás elleni bajnokin.”

Merthogy tíz napja már találkoztak a fővárosi riválisok, a Ferencváros 12–7-re győzött a Margitszigeten, de Gurisatti szerint csalóka az eredmény, a pénteki teljesen más mérkőzés lesz. A zöld-fehéreket irányító Matajsz Márk is úgy véli, hogy az egymeccses elődöntő nem hasonítható a bajnokihoz, a közelmúlt sikerélményeiből ugyanakkor lehet és kell is építkezni. A másik hadvezér, az UVSE-s Benczur Márton világválogatottként hivatkozott a Fradira, de hozzátette, hogy csapata nem riad meg a kihívástól és szeretne meglepetést szerezni.

„Nagyon várjuk a mérkőzést, kiélezett csatára számítunk – hangsúlyozta a lila-sárgák csapatkapitánya, Faragó Kamilla. – Felkészültünk a négyes döntőre, izgatottak vagyunk. Visszanéztük azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk a Ferencváros elleni bajnokin, ha belőjük a helyzeteinket, szorosabban alakulhatott volna a mérkőzés. Sokkal jobban kell koncentrálnunk, taktikailag fegyelmezettebb játékra lesz szükségünk.”

A másik ágon a Dunaújváros és a BVSC találkozik: az újvárosiak négy, a zuglóiak hét év után jutnának kupadöntőbe. Sike József csapata szerdán még bajnokit játszott, a Szeged elleni fölényes győzelemmel hangolt a péntek esti elődöntőre, míg a zuglóiak feszített edzésprogramját csapatépítő jelleggel közös bowlingozás színesítette. Az októberi meccsükön két góllal győzött a BVSC, de azóta a DFVE játéka is jobban összeállt, vagyis könnyen előfordulhat, hogy a végjáték vagy a szétlövés dönt.

VÍZILABDA MAGYAR KUPA, NŐK

NÉGYES DÖNTŐ, LAKY KÁROLY USZODA

Péntek, elődöntő

18.00: UVSE Helia-D–FTC-Telekom

20.00: BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE

Szombat

17.00: döntő (Tv: M4 Sport+)

15.00: a 3. helyért