Erste Liga: Péter Róbert lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

2025.12.05. 11:31
Péter Róbert (Fotó: SC Csíkszereda)
jégkorong Péter Róbert Csíkszereda Erste Liga
Péter Róbertet nevezték ki a jégkorong Erste Ligában szereplő SC Csíkszereda vezetőedzőjének.

A székely klub pénteki tájékoztatása szerint az eddig másodedzőként tevékenykedő 42 éves szakember megbízatása az idény végéig szól.

A Csíkszeredától szerdán távozott a november 10-én kinevezett lett Peteris Skudra, miután vele mind az ötször kikapott a Sportklub a magyar bázisú ligában. Előzőleg az amerikai Kevin Constantine irányította a gárdát, de a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya váratlanul az osztrák ligás Vienna Capitalshoz távozott.

Az SC Csíkszereda legközelebb vasárnap játszik az Erste Ligában, amikor a címvédő székely riválist, a Gyergyói HK-t fogadja.

 

