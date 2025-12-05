Vívás: három férfi tőrözőnk főtáblás a fukuokai vk-viadalon

Két kiemelt mellé csatlakozott a harmadik világbajnoki bronzérmes: világranglistás helyezése okán Dósa Dániel és Szemes Gergő kihagyhatta a férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyének pénteki selejtezőjét, de remek csoportkörének köszönhetően rövid időn belül Tóth Gergely is kivívta a főtáblás szereplés jogát – sajnos negyedik vb-bronzérmesünknek erre lehetősége sem volt, Mihályi Andor továbbra is sérült, így természetesen el sem utazott Japánba.

A másik két, selejtezőben pástra lépő magyar is sikerrel vette az első kanyart, ám rájuk még várt az egyenes kieséses szakasz, amelyben azonban Bálint Álmos és Frűhauf Benjámin is búcsúzni kényszerült.

VILÁGKUPAVERSENY, FUKUOKA

Tőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Dósa Dániel, Szemes Gergő (kiemeltek), Tóth Gergely 5 győzelem/1 vereség, Bálint Álmos 5/1, Frűhauf Benjámin 3/3. A 96 közé jutásért: Roger (francia)–Frűhauf 15:12, Anane (francia)–Bálint 15:7