Nemzeti Sportrádió

Vívás: három férfi tőrözőnk főtáblás a fukuokai vk-viadalon

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 11:06
null
Tóth Gergely (Fotó: Török Attila)
Címkék
vívás vívó vk Tóth Gergely
Dósa Dániel, Szemes Gergő és Tóth Gergely léphet pástra szombaton a férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyének főtábláján.

Két kiemelt mellé csatlakozott a harmadik világbajnoki bronzérmes: világranglistás helyezése okán Dósa Dániel és Szemes Gergő kihagyhatta a férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyének pénteki selejtezőjét, de remek csoportkörének köszönhetően rövid időn belül Tóth Gergely is kivívta a főtáblás szereplés jogát – sajnos negyedik vb-bronzérmesünknek erre lehetősége sem volt, Mihályi Andor továbbra is sérült, így természetesen el sem utazott Japánba.

A másik két, selejtezőben pástra lépő magyar is sikerrel vette az első kanyart, ám rájuk még várt az egyenes kieséses szakasz, amelyben azonban Bálint Álmos és Frűhauf Benjámin is búcsúzni kényszerült.

VILÁGKUPAVERSENY, FUKUOKA
Tőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Dósa Dániel, Szemes Gergő (kiemeltek), Tóth Gergely 5 győzelem/1 vereség, Bálint Álmos 5/1, Frűhauf Benjámin 3/3. A 96 közé jutásért: Roger (francia)–Frűhauf 15:12, Anane (francia)–Bálint 15:7

 

vívás vívó vk Tóth Gergely
Legfrissebb hírek

Vívás: Pásztor és Kondricz főtáblás a puszani tőr világkupaversenyen

Egyéb egyéni
2 órája

Vívás: Muhari és Büki főtáblás a vancouveri vk-viadalon

Egyéb egyéni
6 órája

Vívás: öt női kardozónk az orléans-i GP-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
19 órája

Vívás: Petrovszki Áron a junior és a kadét ob-t is megnyerte

Utánpótlássport
2025.12.03. 17:37

Vívás: az esélyesek nyerték a kadét párbajtőrözők ob-ját

Utánpótlássport
2025.11.30. 20:43

Vívás: Papp Jázmin és Horváth Márk is bronzérmes a junior-világkupán

Utánpótlássport
2025.11.29. 18:16

Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt

Utánpótlássport
2025.11.24. 16:00

Gyász: elhunyt Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó

Egyéb egyéni
2025.11.24. 11:51
Ezek is érdekelhetik