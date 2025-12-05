Katona Levente: Visszavágnánk az augusztusi vereségért

Nagy meccsel veszi kezdetét az NB I 16. fordulója: a Diósgyőr a Nyíregyházát fogadja, a kiváló atmoszféra és a parázs hangulatú mérkőzés garantált. A csapatok idén először az 5. fordulóban találkoztak egymással, akkor a DVTK idegenben nyert 4–1-re.

„Dolgozik bennünk a dac, szeretnénk visszavágni az augusztusi vereségért – mondta lapunknak Katona Levente, a Nyíregyháza Spartacus 23 éves védője. – Ilyenkor azért nagyobb a drukk a játékosokban, egész héten érezhető a feszültség, de ez természetes egy ilyen rangadó előtt. Tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos ez a meccs a városnak, a drukkereknek és a klubnak. Ráadásul múlt héten kikaptunk a Debrecentől idehaza három nullra, így van mit kijavítanunk. Mint csapatkapitány, nem kell külön felhívnom a társak figyelmét, mi vár ránk Miskolcon: mindenki tisztában vannak azzal, hogy ez a meccs más, mint a többi. Tudom, milyen hangulat vár ránk! Engem ez nem roppant meg, hanem feldob, alig várom, hogy kezdődjön a meccs! Hogy jó eredményt érhessünk el, létfontosságú, ne kövessünk el olyan könnyelmű hibákat, mint a Loki ellen – láthattuk, amikor a Ferencváros ellen szinte tökéletesen futballoztunk, nyertünk is idegenben három egyre. Hinnünk kell magunkban, hogy újra úgy játsszunk, mint a Fradi ellen és akkor nyerhetünk Diósgyőrben!”

Katona Levente a nyáron került Kecskemétről Nyíregyházára és azonnal alapember lett: Szabó István vezetőedző és a jelenlegi tréner, Bódog Tamás is bízik benne.

„Nyilván jót teszt az ember lelkének, hogy bár edzőváltás történt, így is maradtam a kezdőben. Ezért, persze keményen dolgozom: az erőnléti edzőnktől, Vellai Árontól mindig kérdezem, miben fejlődhetnék még, hogy jobbá válhassak, úgyhogy inkább vissza kell fogni… Imádom a munkát, úgy érzem, ez a jó hozzáállás, s ez előbb-utóbb megtérül. Még három bajnoki vár ránk az évben, a DVTK után odahaza játszunk az ETO-val, majd utazunk Paksra. Nem könnyű, de mindenképpen a kiesést jelző vonal felett szeretnénk telelni, és ennek érdekében az első lépést szombaton tennénk meg…”

Katona Levente mellett több védő is játszott már az idényben, így Eneo Bitri, Sztefanosz Evangelu, Pavlosz Korrea és Temesvári Attila is.

„Bárkivel is játszom, megvan az összhang, persze mindig lehet fejlődni. Nagy a konkurencia a csapatba kerülésért, de ez visz minket előre, ez sarkallja az embert, hogy még többet dolgozzon!”

NB I

16. FORDULÓ

Szombat

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!