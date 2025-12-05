Vívás: Pásztor és Kondricz főtáblás a puszani tőr világkupaversenyen

Pásztor Flóra tartja helyét a kiemeltek között, így pénteken kiemeltként nem kellett pástra lépnie a selejtezőben.

Kondricz Kata, Papp Jázmin és Wolf Eszter viszont bekötött, a nap végén sajnos csak Kondricz lehetett elégedett, ő ugyanis kivívta a jogot a folytatásra, Papp és Wolf kiesett.

VILÁGKUPAVERSENY, PUSZAN

Tőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 5 győzelem/1 vereség, Papp Jázmin 4/2, Wolf Eszter 2/4. A 96 közé jutásért: Kondricz–Murasze (japán) 15:11, Dinca (román)–Papp 15:8, Si Jüe (kínai)–Wolf 15:8. A 64 közé jutásért: Kondricz–Csiao En-csi (kínai) 14:10