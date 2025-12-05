Nemzeti Sportrádió

Vívás: Pásztor és Kondricz főtáblás a puszani tőr világkupaversenyen

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 11:32
null
Kondricz Kata (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
vívás Kondricz Kata Pásztor Flóra
Négy magyar nevezett a női tőrözők puszani világkupaversenyére, Pásztor Flóra és Kondricz Kata léphet pástra szombaton a 64 között.

Pásztor Flóra tartja helyét a kiemeltek között, így pénteken kiemeltként nem kellett pástra lépnie a selejtezőben.

Kondricz Kata, Papp Jázmin és Wolf Eszter viszont bekötött, a nap végén sajnos csak Kondricz lehetett elégedett, ő ugyanis kivívta a jogot a folytatásra, Papp és Wolf kiesett.

VILÁGKUPAVERSENY, PUSZAN
Tőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 5 győzelem/1 vereség, Papp Jázmin 4/2, Wolf Eszter 2/4. A 96 közé jutásért: Kondricz–Murasze (japán) 15:11, Dinca (román)–Papp 15:8, Si Jüe (kínai)–Wolf 15:8. A 64 közé jutásért: Kondricz–Csiao En-csi (kínai) 14:10

 

vívás Kondricz Kata Pásztor Flóra
Legfrissebb hírek

Vívás: három férfi tőrözőnk főtáblás a fukuokai vk-viadalon

Egyéb egyéni
3 órája

Vívás: Muhari és Büki főtáblás a vancouveri vk-viadalon

Egyéb egyéni
6 órája

Vívás: öt női kardozónk az orléans-i GP-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
19 órája

Vívás: Petrovszki Áron a junior és a kadét ob-t is megnyerte

Utánpótlássport
2025.12.03. 17:37

Vívás: az esélyesek nyerték a kadét párbajtőrözők ob-ját

Utánpótlássport
2025.11.30. 20:43

Vívás: Papp Jázmin és Horváth Márk is bronzérmes a junior-világkupán

Utánpótlássport
2025.11.29. 18:16

Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt

Utánpótlássport
2025.11.24. 16:00

Gyász: elhunyt Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó

Egyéb egyéni
2025.11.24. 11:51
Ezek is érdekelhetik