„Semmi nem tud minket elválasztani” – így búcsúztak a portugálok Diogo Jotától

Semmi nem tud minket elválasztani

– írta a Portugál Labdarúgó-szövetség X-oldalán a videóhoz, amelyben Diogo Jota egyik legjobb barátja, Rúben Neves búcsúzott el a csatártól.

„A válogatottban mindenki egyetért ezekkel a szavakkal és a csapat nevében azt hiszem, elmondhatom, hogy az alábbi szavak jól megmutatják, milyen lesz az első találkozásunk. Többek vagyunk, mint barátok. Mi egy család vagyunk. Ez nem változik meg azok után sem, hogy aláírtál egy szerződést az otthonodtól kicsit távolabb. Amikor csatlakozunk a válogatotthoz, te ott leszel velünk az étkezőasztalnál, a buszon és a repülőn. Mindig ott leszel mellettünk, ahogy eddig is ott voltál. Együtt nevetünk, terveket szövögetünk és megosztjuk egymással az életünket, ahogy mindig is tettük. Gondoskodunk róla, hogy soha ne hiányozz az életünkből, és gondoskodunk arról is, hogy a szeretteidnek mindene meglegyen, amire szüksége van, amíg távol vagy, ránk gondolsz és ránk vársz. Az élet összehozott minket és ezt a köteléket semmi sem törheti meg. Sok mindent elértünk együtt, de még sok minden előttünk van, amiről tudjuk, hogy megcsináljuk. Mától kezdve velünk együtt lépsz pályára, és együtt haladunk tovább. A színpadon, ahol minden elkezdődött. Bár helyrehozhatatlan, rajtunk, a válogatott tagjain múlik, hogy ezt fenntartsuk” – búcsúzkodott Diogo Jotától Rúben Neves.

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 na homenagem a Diogo Jota e Jorge Costa 🫂✨ pic.twitter.com/XnLaicwJ53 — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

Az autóbalesetben elhunyt Liverpool-támadó és az augusztus elején, 53 évesen életét vesztő Jorge Costa emléke előtt tisztelegve a Portugál Labdarúgó-szövetség felavatta a Hősök tere nevű helyet a válogatott otthonául szolgáló FPF Arénánál, ahol a közelmúltban elhunyt két legenda kapott egy-egy szobrot.

„Ez egy olyan tér lesz, ahol tisztelegni fogunk mindazok előtt, akik teljesítményükkel a pályán vagy azon kívül hozzájárultak a portugál futball fejlődéséhez. Egy tér, amely nyitva áll a nyilvánosság számára, hogy bárki eljöhessen és lerója tiszteletét előttük, mert az olyan hősök, mint Diogo és Jorge, nemcsak a mieink, mindenkihez tartoznak!” – mondta az ünnepségen Pedro Proenca, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, aki mellett az avatáson jelen volt Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália köztársasági elnöke, Luís Montenegro miniszterelnök és Margarida Balseiro Lopes kulturális, ifjúsági és sportminiszter is.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország