Golovin: A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan

„Nagyon nehezen ment, az egész meccs ilyen volt – mondta értékelésében Golovin Vlagyimir a Duna Worldön. – Nem sikerült az, amit elterveztünk az első félidőre. A japánok belelkesedtek, mi meg valamilyen szinten elveszítettük az önbizalmunkat, de amikor úgy tűnt, hogy elmegy a hajó, mégis visszajöttünk. A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan, hogy mennyire akarta a sikert. Nem kézilabdáztunk tökéletesen, de ez nem jelenti azt, hogy nem tettünk meg mindent. A zavaró védekezésünk nem működött, muszáj volt kicsit kinyílni. Nagyon örülök a negyeddöntőnek, de a játékunkban voltak elemek, amelyek nem működtek, ezeken mindenképpen javítani kell a következő meccsre. Azt mondják, mindig van egy rossz meccs, remélem, ezen a tornán ez volt az.”