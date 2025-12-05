Nemzeti Sportrádió

Golovin: A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan

R. P.R. P.
2025.12.05. 19:51
Fotó: Árvai Károly
Mint arról beszámoltunk, a női kézilabda-világbajnokságon a középdöntő 2. fordulójában a magyar válogatott 26–26-ra végzett Japánnal, és továbbjutott a negyeddöntőbe. A meccs után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékelt.

 

„Nagyon nehezen ment, az egész meccs ilyen volt – mondta értékelésében Golovin Vlagyimir a Duna Worldön. – Nem sikerült az, amit elterveztünk az első félidőre. A japánok belelkesedtek, mi meg valamilyen szinten elveszítettük az önbizalmunkat, de amikor úgy tűnt, hogy elmegy a hajó, mégis visszajöttünk. A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan, hogy mennyire akarta a sikert. Nem kézilabdáztunk tökéletesen, de ez nem jelenti azt, hogy nem tettünk meg mindent. A zavaró védekezésünk nem működött, muszáj volt kicsit kinyílni. Nagyon örülök a negyeddöntőnek, de a játékunkban voltak elemek, amelyek nem működtek, ezeken mindenképpen javítani kell a következő meccsre. Azt mondják, mindig van egy rossz meccs, remélem, ezen a tornán ez volt az.”

Kézilabda
49 perce

A Japán elleni döntetlennel a magyar női kézilabda-válogatott 12 év után ismét vb-negyeddöntős!

A hajrában nagy nehezen sikerült egyenlíteni, a legjobb nyolc között a női kézilabdacsapatunk.

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
JAPÁN–MAGYARORSZÁG 26–26 (7–8) 

 

