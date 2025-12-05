Továbbra is hibátlan a Kaposvár a férfi röpi Extraligában

A legutóbb ezüstérmes Kaposvár megőrizte százszázalékos mérlegét, ugyanis pénteken hazai pályán három szettben legyőzte a DEAC csapatát a Tippmixpro férfi röplabda Extraligában.
A továbbra is játszmaveszteség nélkül az első helyen álló somogyiaktól hárman is két számjegyű pontszámmal zártak.
A DEAC mindössze nyolc játékossal utazott el Kaposvárra.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Fino Kaposvár–DEAC 3:0 (15, 17, 20)
