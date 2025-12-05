Nemzeti Sportrádió

Továbbra is hibátlan a Kaposvár a férfi röpi Extraligában

2025.12.05. 19:46
Fotó: FB/Fino Kaposvár
A legutóbb ezüstérmes Kaposvár megőrizte százszázalékos mérlegét, ugyanis pénteken hazai pályán három szettben legyőzte a DEAC csapatát a Tippmixpro férfi röplabda Extraligában.

A továbbra is játszmaveszteség nélkül az első helyen álló somogyiaktól hárman is két számjegyű pontszámmal zártak.

A DEAC mindössze nyolc játékossal utazott el Kaposvárra.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Fino Kaposvár–DEAC 3:0 (15, 17, 20)

