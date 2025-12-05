Nemzeti Sportrádió

BL: sikerrel fellebbezett a Bayern, csökkentették Luis Díaz eltiltását

M. B.M. B.
2025.12.05. 19:31
Fotó: Getty Images
Bayern München Bajnokok Ligája Luis Díaz
Az eredetileg kiszabott három helyett két mérkőzést hagy ki a labdarúgó Bajnokok Ligájában Luis Díaz, miután klubja, a Bayern München sikerrel fellebbezett az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) – olvasható a bajok klub hivatalos honlapján.

A döntés értelmében a kolumbiai támadónak (aki a Paris Saint-Germain elleni novemberi mérkőzésen kapott piros lapot) már csak a jövő heti, Sporting CP elleni csörtét kell kihagynia (az eltiltás első meccsét az Arsenal ellen ülte le), míg januárban már pályára léphet a belga Union Saint-Gilloise ellen.

 

