BL: sikerrel fellebbezett a Bayern, csökkentették Luis Díaz eltiltását
Az eredetileg kiszabott három helyett két mérkőzést hagy ki a labdarúgó Bajnokok Ligájában Luis Díaz, miután klubja, a Bayern München sikerrel fellebbezett az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) – olvasható a bajok klub hivatalos honlapján.
A döntés értelmében a kolumbiai támadónak (aki a Paris Saint-Germain elleni novemberi mérkőzésen kapott piros lapot) már csak a jövő heti, Sporting CP elleni csörtét kell kihagynia (az eltiltás első meccsét az Arsenal ellen ülte le), míg januárban már pályára léphet a belga Union Saint-Gilloise ellen.
