Jövőre is részt vehet a magyar női válogatott az ülőröplabda-világbajnokságon

A sportági szövetség pénteki tájékoztatása szerint a magyarok azzal vívták ki az újabb vb-szereplés jogát, hogy 14. helyen állnak a világranglistán. A nemzeti csapat az idei, győri Európa-bajnokság után fiatalításba kezdett, így a világbajnokságon várhatóan sok új játékos kap majd lehetőséget.

„Bízom benne, hogy jövő nyárra egy ütőképes, fejlődő csapat mutathatja meg magát, amely képes jó teljesítménnyel előrukkolni a vb-n. Óriási motiváció és kihívás ez mindannyiunk számára, már nagyon várjuk a megmérettetést” – nyilatkozta Raska Gyula szövetségi kapitány.

„A Magyar Paralimpiai Bizottsággal egyeztetve ülőröplabdában is megcélozzuk Los Angelest, szeretnénk, hogy ismét csapatsportban képviseltessük magunkat a paralimpián. Ennek egyik kulcsa, hogy a világbajnokságra a lányok számára biztosítsuk a megfelelő felkészülési és utazási feltételeket. Egy új generáció lép színre, így izgalmas időszak áll előttünk” – tette hozzá Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.

A 16 csapatos jövő évi viadal a kínai Hangcsouban lesz július 10. és 17. között, a magyarok 2022-ben Bosznia-Hercegovinában a 11., 2018-ban Hollandiában a 14. helyen végeztek.