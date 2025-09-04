Nemzeti Sportrádió

Ráfáztak a hollandok a kihagyott helyzetekre, a lengyelek bombagóllal pontot mentettek

2025.09.04. 22:47
Matty Cash bombagólja pontot ért a lengyeleknek (Fotó: Getty Images)
vb 2026 foci vb extra holland válogatott lengyel válogatott
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában Hollandia meglepetésre csak 1–1-re végzett Lengyelországgal, de így is a G-csoport élére állt.

A hollandok 1979 óta nem kaptak ki aktuális ellenfelüktől (és akkor is ők örülhettek, mivel az 1980-as Eb selejtezőjében így is az élen zártak), azóta 13 meccsen nyolcszor nyertek, ötször ikszeltek, s ezúttal sem a lengyeleknek állt a zászló. Óriási nyomás alatt futballoztak a vendégek, és tíz perc után már jöttek a helyzetek is az oranjétól. Előbb Tijjani Reijnders megpattanó lövése után a bal kapufán csattant a labda, majd a félidő közepén Dnzel Dumfries fejesét védte Lukasz Skorupski, Nicola Zalewskiról pedig a bal kapufára pattant a labda, de ezt is megúszták a lengyelek. A 28. percben már vezettek a hazaiak, Skorupski sokadszor bizonytalankodott, aláfutott a labdának Memphis Depay szögleténél, a hosszún érkező Dumfries pedig a kapuba fejelt. Az utolsó negyedórára kicsit kiszabadultak a nyomás alól a vendégek, és Piotr Zielinskinek volt is egy jó távoli próbálkozása, aminél a labda elzúgott a jobb kapufa mellett.

A második félidőben is Hollandia akarata érvényesült, amely rengetegszer ívelte be a labdát az ellenfél kapuja elé, de természetesen a védelem mögé kerülésével is próbálkozott a széleken, és elég sokszor meg tudta bontani a lengyel falat. Az újabb gól azonban nem akart megszületni, hiába volt például Xavi Simonsnak is veszélyes lövése, majd a vendégek ismét levegőhöz jutottak a félidő utolsó harmadában, majd váratlanul ki is egyenlítettek. A 80. percben Matty Cash 17 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba – a részben angol származású jobbhátvéd első válogatott gólját is a hollandok ellen szerezte, még három éve a Nemzetek Ligájában.

Kapcsoltak a németalföldiek, de nem tudtak újabb gólt begyötörni, így először veszítettek pontokat a selejtezősorozatban, míg a júliusban kinevezett Jan Urban szövetségi kapitány bravúrdöntetlennel debütált a lengyel kispadon.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
G-CSOPORT
Hollandia–Lengyelország 1–1 (Dumfries 28., ill. Cash 80.)
Litvánia–Málta 1–1 (Gineitis 90+6. – 11-esből, ill. Satariano 83.)
Kiállítva: Utkus (90+9.), ill. Azzopardi (90+1.)

      
G-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Hollandia

3

2

1

11–1

+107
2. Lengyelország

4

2

1

1

5–3

+27
3. Finnország

4

2

1

1

5–5

07
4. Litvánia

4

3

1

3–4

–13
5. Málta

5

2

3

1–12

–112

 

 

