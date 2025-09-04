Vb-selejtezők: kis híján elszórakozta háromgólos előnyét Törökország Tbilisziben

Korán vezetést szereztek a törökök Tbilisziben, a harmadik percben ugyanis Mert Müldür bólintott a bal felsőbe Arda Güler bal oldali sarokrúgásából. Vincenzo Montella együttese a folytatásban is nyomás alatt tartotta a grúzokat, ami további gólokat eredményezett: Kerem Aktürkoglu a szünet előtt és után is eredményes volt.

A második félidő derekán a kiugró Mekvabisvili lövése a bal oldali kapufát találta telibe, a kipattanót pedig Zuriko Davitasvili a hálóba küldte, visszahozva a meccsbe Grúziát. A 71. percben újabb esélyt kaptak Willy Sagnol tanítványai, mivel a duplázó Aktürkoglu helyére percekkel korábban becserélt Baris Alper Yilmazt VAR-vizsgálat után kiállította a játékvezető.

A kilencperces ráadás nyolcadik percében Hvicsa Kvarachelia átlövésével zárkózott fel ellenfelére Grúzia, s volt labdája az egyenlítésre is, de Ugurcan Cakir óriási védéssel bebiztosította a törökök győzelmét. 2–3

A nap másik kora esti mérkőzésén Málta a görög másodosztályú Kallitea Athénben légióskodó Alexander Satariano góljával kisebb meglepetésre előnybe került a rendes játékidő utolsó tíz percében, de a litvánok a ráadásban legnagyobb sztárjuk, Gvidas Gineitis tizenegyesével döntetlenre mentették az meccset. 1–1

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

1. forduló

Grúzia–Törökország 2–3 (Davitasvili 63., Kvarachelia 90+8., ill. Müldür 3., Aktürkoglu 41., 52.)

Kiállítva: B. A. Yilmaz (Törökország, 71.)

20.45: Bulgária–Spanyolország, Szófia (Tv: Spíler2)

G-CSOPORT

5. forduló

Litvánia–Málta 1–1 (Gineitis 90+6. – 11-esből, ill. Satariano 83.)

Kiállítva: Utkus (Litvánia, 90+9.), ill. Azzopardi (Málta, 90+1.)

20.45: Hollandia–Lengyelország, Rotterdam (Tv: Arena4)