Vb-selejtezők: kis híján elszórakozta háromgólos előnyét Törökország Tbilisziben

M. B.M. B.
2025.09.04. 20:21
Akadt dolga a játékvezetőnek is (Fotó: Getty Images)
Nagy izgalmak közepette gyűjtötte be a három pontot Törökország Grúziában a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E jelű selejtezőcsoportjában. A G-csoportban nem született döntés a nyeretlen Litvánia és Málta összecsapásán.

Korán vezetést szereztek a törökök Tbilisziben, a harmadik percben ugyanis Mert Müldür bólintott a bal felsőbe Arda Güler bal oldali sarokrúgásából. Vincenzo Montella együttese a folytatásban is nyomás alatt tartotta a grúzokat, ami további gólokat eredményezett: Kerem Aktürkoglu a szünet előtt és után is eredményes volt.

A második félidő derekán a kiugró Mekvabisvili lövése a bal oldali kapufát találta telibe, a kipattanót pedig Zuriko Davitasvili a hálóba küldte, visszahozva a meccsbe Grúziát. A 71. percben újabb esélyt kaptak Willy Sagnol tanítványai, mivel a duplázó Aktürkoglu helyére percekkel korábban becserélt Baris Alper Yilmazt VAR-vizsgálat után kiállította a játékvezető.

A kilencperces ráadás nyolcadik percében Hvicsa Kvarachelia átlövésével zárkózott fel ellenfelére Grúzia, s volt labdája az egyenlítésre is, de Ugurcan Cakir óriási védéssel bebiztosította a törökök győzelmét. 2–3

A nap másik kora esti mérkőzésén Málta a görög másodosztályú Kallitea Athénben légióskodó Alexander Satariano góljával kisebb meglepetésre előnybe került a rendes játékidő utolsó tíz percében, de a litvánok a ráadásban legnagyobb sztárjuk, Gvidas Gineitis tizenegyesével döntetlenre mentették az meccset. 1–1

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
E-CSOPORT
1. forduló
Grúzia–Törökország 2–3 (Davitasvili 63., Kvarachelia 90+8., ill. Müldür 3., Aktürkoglu 41., 52.)
Kiállítva: B. A. Yilmaz (Törökország, 71.)
20.45: Bulgária–Spanyolország, Szófia (Tv: Spíler2)
G-CSOPORT
5. forduló
Litvánia–Málta 1–1 (Gineitis 90+6. – 11-esből, ill. Satariano 83.)
Kiállítva: Utkus (Litvánia, 90+9.), ill. Azzopardi (Málta, 90+1.)
20.45: Hollandia–Lengyelország, Rotterdam (Tv: Arena4)

     
G-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

GkP
1. Finnország

4

2

1

1

5–5

07
2. Hollandia

2

2

10–0

+106
3. Lengyelország

3

2

1

4–2

+26
4. Litvánia

4

3

1

3–4

–13
5. Málta

5

2

3

1–12

–112

 

 

Litvánia vb 2026 grúz válogatott vb-selejtező török labdarúgó-válogatott máltai válogatott Grúzia Törökország vb-selejtezők litván labdarúgó-válogatott Málta
Ezek is érdekelhetik