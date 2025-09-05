Nagelsmann: Mérföldekre voltunk mindentől



Amikor a 2024-es Eb-n a németek már a negyeddöntőben kiestek, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kijelentette: két év múlva szeretnék megnyerni a világbajnokságot. A selejtező rajtja azonban nagyon rosszul sikerült a Nationalelf számára.

A nagy esélyes Németországtól egyáltalán nem ijedtek meg a szlovákok, már a kezdő sípszótól kezdve aktívan letámadtak. Az első nagy helyzetet a mezőny legfiatalabb játékosa, a mindössze 19 éves Leo Sauer alakította ki. Bár gól nem született, lendületes betörései megmutatták az ellenfél gyenge pontjait.

Bár Németország fölényben volt a labdabirtoklásban és a passzok számában, a legfontosabb mutató, az eredmény a hazaiak mellett szólt.

„Nem akarok többet hallani a minőségről, az érzelem a fontos. Ma mérföldekre voltunk mindentől, jótól és rossztól egyaránt. Ha nem tudjuk a játékosokat érzelmileg felpörgetni, akkor csomagolhatunk. A minőség nem számít. Miért van az, hogy a Német Kupában egy harmadosztályú csapat, mint a Wehen Wiesbaden, 2–3-at játszik a Bayern Münchennel? Nem a játékosok minősége miatt, hanem kizárólag az érzelmi töltet miatt” – fakadt ki Julian Nagelsmann.

A német csapatnál több játékos dekoncentrált volt. Florian Wirtz és Antonio Rüdiger hibái különösen kirívóak voltak. Az első gól előtt a liverpooli Wirtz elveszítette a labdát, majd visszazárás helyett Ondrej Dudával vitatkozott. Ezt használta ki Dávid Hancko és David Strelec.

A Real Madrid védője sem követte a támadást, így Hancko megszerezte a vezetést.

„Közel voltam a kispadhoz, így hallottam, hogy van területem, senki sem volt mellettem. Elöl a szélsőink széthúzták a játékot. Strelec előtt megnyílt a tér, azt hittem, lőni fog, de ő érezte, hogy helyzetben lehetek, ezért rám kiáltott. Amikor visszakaptam a labdát, igyekeztem a lehető legjobban eltalálni” – mondta Hancko.

Senki sem sejtette, hogy a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Rüdiger a második gólnál is főszereplő lesz – negatív értelemben. A Slovan Bratislavától tízmillió euróért a Middlesbrough-hoz igazoló Strelec egy az egyben megforgatta, a földre küldte a német bekket, majd ballal a jobb felsőbe bombázott.

„Örülök, hogy sikerült, de engem nem foglalkoztat, ki világbajnok vagy BL-győztes. Ez mindig egy az egy elleni párharc. Amikor szembefordulok a védővel, előnyben vagyok támadóként. Ezúttal sikerült kihasználnom” – mondta szerényen a szlovák csatár.

Pedig nem jó előjelekkel készültek a szlovákok a csütörtöki találkozóra. Több játékos sérült volt, ennek ellenére teljesen megérdemelten érték el történelmük egyik legnagyobb győzelmét.

„A játékosok mindent végrehajtottak, amire készültünk. Ez az este az övék, fantasztikus meccset játszottak” – értékelt boldogan Francesco Calzona, a szlovákok szövetségi kapitánya.

Az olasz edző a találkozó közben még viszonylag nyugodtnak tűnt, de a vége felé már egyre idegesebben reagált.

„Csak egy bolond hiheti azt, hogy a nyolcvanadik percben már vége van. Én csak akkor hittem el a győzelmet, amikor a bíró lefújta a meccset” – mondta.

Calzona ugyanakkor figyelmeztetett: a németek elleni bravúr akkor lesz igazán értékes, ha vasárnap Luxemburgban is győzni tudnak.