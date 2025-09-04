Meglepetés Pozsonyban: a német válogatott először veszített idegenben vb-selejtezőn!

SZLOVÁKIA–NÉMETORSZÁG 2–0

A németek elleni találkozó sem hozta igazán lázba a szlovák közönséget: a nationalelf mindig és mindenhol telt ház előtt lép pályára, azonban a pozsonyi Nemzeti Stadionban – amely 22 500 férőhelyes – maradt még üres szék. Hivatalosan „csak” 20 013 néző látogatott ki a világbajnoki selejtezőre, pedig a hazaiak számára a németek elleni nyitány az év mérkőzésének számított.

A szlovák válogatott legutóbb 2010-ben, Dél-Afrikában szerepelt világbajnokságon. A tavalyi Európa-bajnoki nyolcaddöntő után a szlovákok most abban bíznak, hogy visszatérhetnek – a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornán már ott lesznek. Ehhez azonban több gólra lenne szükségük: a tavaszi négy válogatott mérkőzésükből háromszor gólképtelenek maradtak… Ezt Dávid Hancko jegyezte a júniusi, Görögország elleni idegenbeli vereség során (1–4). Legutóbbi győzelmüket tíz hónappal ezelőtt, 2024 novemberében aratták (1–0 Észtország ellen).

A kezdőcsapat kijelölésénél Julian Nagelsmann szövetségi kapitány meglepetést szerzett: az Eintracht Frankfurt újonca, Nnamdi Collins rögtön a kezdőben kapott helyet jobbhátvédként. Mint később kiderült, ez nem bizonyult jó döntésnek. A támadósorban a Newcastle friss szerzeménye, Nick Woltemade is ott volt. A hórihorgas csatár a nyáron Szlovákiában rendezett U21-es Európa-bajnokság gólkirálya lett (öt mérkőzésen hatszor talált be), de a döntőben – amelyet Németország hosszabbítás után 3–2-re elveszített Anglia ellen – nem szerzett gólt. Pozsonyról tehát nem őrizhetett jó emlékeket.

A két kezdőcsapat piaci értéke közti különbség óriási volt: a szlovák tizenegy összesen 94 millió eurót ért, míg odaát egyedül Florian Wirtz 140 milliót. Az egész német keret értékét pedig 387 millió euróra taksálták. A pályán azonban másképp alakultak a dolgok. A félidő közepén ugyan a labdabirtoklás aránya 70:30-as német fölényt mutatott, ugyanakkor a hazai Leo Sauer kétszer is megforgatta Nnamdi Collinsot, és csak Oliver Baumann bravúrjain múlt, hogy nem született gól.

A vendégek ezt követően több helyzetet is kialakítottak, de vagy az irányzékkal akadt gond (Nick Woltemade), vagy Martin Dúbravka hárított (Maximilian Mittelstädt és Joshua Kimmich lövésénél). A 32. percben Florian Wirtz is veszélyeztetett, a hazai kapus ismét a helyén volt. A németek nem találták a ritmust, amit a szlovákok még a szünet előtt ki is használtak. A 42. percben még David Strelec hibázott, de nem sokkal később tökéletesen készítette elő a labdát Dávid Hanckónak, aki közelről megszerezte a vezetést.

A második félidőt a németek nagy lendülettel kezdték, Leon Goretzka hatméteres lövését elképesztő reflexszel védte Dúbravka. Az 54. percben robbant a stadion: David Strelec megmutatta, miért ért meg a Middlesbrough-nak sok millió eurót; megforgatta a Real Madrid klasszisát, Antonio Rüdigert, majd a tizenhatos sarkától ballal a jobb felső sarokba lőtt. Védhetetlen volt!

A német fölény a folytatásban meddő maradt. A vendégek alig-alig kerültek helyzetbe, a pontrúgásaik sem jelentettek veszélyt. Nagelsmann cserékkel próbálta felrázni csapatát, de hiába: ő maga is csupán némán, ölbe tett kézzel figyelte az eseményeket a pálya széléről.

Amikor a ráadás utolsó perceiben Lubomír Satka szerencsétlenül ért bele a labdába, de Dúbravka fantasztikusan kitolta, biztossá vált, hogy Szlovákia óriási meglepetésre 2–0-ra legyőzi Németországot.

Egy kis stat: a német válogatott első alkalommal kapott ki világbajnoki selejtezőn idegenben; az első vereséget otthonuktól távol 41 győzelem és 10 döntetlen után jegyzőkönyvezték a németek – derült ki a Kicker jóvoltából.

LUXEMBURG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–3

Luxembourgban az északírek már a hetedik percben büntetőt rúghattak, és bár Isaac Price lövését Anthony Moris kivédte, a kipattanót Jamie Reid bevágta. Aiman Dardari alsó sarkos lövéssel válaszolt a 30. percben. A második félidő Shea Charles góljával indult, a házigazdák ráadásul hamarosan emberhátrányba kerültek, amit az északírek újabb góllal használtak ki – Justin Devenny közelről lőtt a kapuba.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

A-CSOPORT

1. forduló

Szlovákia–Németország 2–0 (Hancko 42., Strelec 55.)

Luxemburg–Észak-Írország 1–3 (Dardari 30., ill. Reid 7., S. Charles 46., Devenny 70.)

Kiállítva: Korac (66., Luxemburg)