Félbeszakadt az Ajax bajnokija, már el is dőlt, mikor pótolják

2025.12.01. 07:19
Kedden folytatják a félbeszakadt bajnokit (Fotó: Getty Images)
Hollandia Ajax Groningen
Szurkolói tűzijátékozás miatt már a hatodik percben félbeszakadt a holland labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában az Ajax–Groningen mérkőzés, amelyet kedden fejeznek be.

Az amszterdami stadionban már az elején tűzijátékokat gyújtottak a szurkolók, és Bas Nijhuis játékvezető az öltözőbe küldte a játékosokat. Miután a füst eloszlott, 40 perc múlva újraindult a játék, de a hatodik percben újra jöttek a tűzijátékok, így a mérkőzés félbeszakadt.

A drukkerek a hírek szerint egy elhunyt társukra emlékeztek a tűzijátékkal. A holland futball legendái is elítélték az akciót.

Hogy jut át ennyi tűzijáték? Mert itt nem csak egy darabról volt szó. Tudják a következményeket, így tehát valószínűleg más indítékok is állnak mögötte” – mondta Wim Kieft, a korábbi kiváló csatár.

Ibrahim Afellay is bosszús volt.

„Megértem, ha egy elhunyt szurkolótársuk előtt akarnak tisztelegni, de ezt egy transzparenssel vagy tapssal is megtehetik. Mindenki azt hiheti, hogy az amszterdami stadion egy hatalmas tűzijátékraktár. Bármilyen döntés születik, mindig van, akik szenvednek miatta. A jók bűnhődnek a rosszak miatt.”

A két csapat gyorsan meg is egyezett a folytatásban, a döntés alapján kedden 14.30-tól zárt kapuk mögött játsszák le a mérkőzés hátralévő részét.

 

