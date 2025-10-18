Az MLSZ közleményt adott ki a portugál–magyar meccs előtti malőrről

„A Portugália–Magyarország mérkőzés előtt a stadionba való bejutásról szóló információs levél kiküldése során hiba történt: közel hatszáz szurkoló láthatta a címzetti kör e-mail címét. A hibát a jegyértékesítést végző Interticket Kft. követte el, az MLSZ ugyanakkor elnézést kér minden érintett szurkolótól.

Az MLSZ a magyar válogatott minden idegenbeli mérkőzésére a rendező szövetséggel közösen összeállít egy információs anyagot a kiutazó szurkolók minél alaposabb tájékoztatása érdekében. A tájékoztatót feltesszük a szövetség honlapjára, egyidejűleg a jegyértékesítő partnerünk e-mailben közvetlenül is megküldi a jegyvásárlóknak.

A válogatott mérkőzéseinek jegyértékesítését az MLSZ-szel fennálló szerződése alapján az Interticket Kft. végzi, és a jegyértékesítés során az egyes adatkezelések esetében önálló adatkezelőként jár el, az adatok kezeléséért a társaság a felelős.

Fentiekből következően az MLSZ által összeállított tájékoztató szöveget a szokásos gyakorlatnak megfelelően az Interticket Kft. küldte ki, mivel ők rendelkeznek a jegyvásárláskor használt elérhetőségekkel. A társaság a körüzenet kiküldésekor hibát követett el azzal, hogy a közel hatszáz címzett láthatta a többi címzett által használt e-mail címet (más azonosításra alkalmas információ nélkül).

Miután a Szövetség értesült a nyilvánvaló hibáról, az ügy azonnali kivizsgálására utasította az Interticket Kft.-t. A jegyértékesítő elismerte a mulasztást, és elektronikus levélben értesítette a hatszáz vásárlót az incidens tényéről, a tényleges tartalmáról, okáról, valamint az érintettek jogi lehetőségeiről.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Interticket nem a hatályos szabályok betartásával járt el és eljárása megsértette egyes szurkolók jogait, valamint az MLSZ adatvédelmi alapelveit, és ténylegesen károkozás történt, akkor a Szövetség megteszi a szükséges lépéseket.

Egy ilyen adminisztratív hiba alkalmas arra, hogy a Szövetség és a szurkolók közötti bizalmi viszonyt gyengítse. Az MLSZ ezért és a szurkolók védelme miatt sem mehet el az eset mellett szó nélkül.

A hibát az Interticket Kft. követte el, így a jogi felelősség is egyértelműen a társaságot illeti. Az MLSZ ugyanakkor elnézést kér az érintett szurkolóktól. A személyes adatok védelme kiemelten fontos a Szövetség számára, a szurkolókkal kapcsolatos személyes információkat a jövőben is minden eszközzel védeni fogjuk.”