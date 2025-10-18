Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ közleményt adott ki a portugál–magyar meccs előtti malőrről

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 18:04
null
Címkék
vb-selejtező magyar válogatott MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség közleményt adott ki a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőre kilátogató szurkolókról, akik úgy kaptak tájékoztató levelet a meccs előtt, hogy láthatták egymás e-mail címét. Íme, a közlemény.

„A Portugália–Magyarország mérkőzés előtt a stadionba való bejutásról szóló információs levél kiküldése során hiba történt: közel hatszáz szurkoló láthatta a címzetti kör e-mail címét. A hibát a jegyértékesítést végző Interticket Kft. követte el, az MLSZ ugyanakkor elnézést kér minden érintett szurkolótól.

Az MLSZ a magyar válogatott minden idegenbeli mérkőzésére a rendező szövetséggel közösen összeállít egy információs anyagot a kiutazó szurkolók minél alaposabb tájékoztatása érdekében. A tájékoztatót feltesszük a szövetség honlapjára, egyidejűleg a jegyértékesítő partnerünk e-mailben közvetlenül is megküldi a jegyvásárlóknak.

A válogatott mérkőzéseinek jegyértékesítését az MLSZ-szel fennálló szerződése alapján az Interticket Kft. végzi, és a jegyértékesítés során az egyes adatkezelések esetében önálló adatkezelőként jár el, az adatok kezeléséért a társaság a felelős.

Fentiekből következően az MLSZ által összeállított tájékoztató szöveget a szokásos gyakorlatnak megfelelően az Interticket Kft. küldte ki, mivel ők rendelkeznek a jegyvásárláskor használt elérhetőségekkel. A társaság a körüzenet kiküldésekor hibát követett el azzal, hogy a közel hatszáz címzett láthatta a többi címzett által használt e-mail címet (más azonosításra alkalmas információ nélkül).

Miután a Szövetség értesült a nyilvánvaló hibáról, az ügy azonnali kivizsgálására utasította az Interticket Kft.-t. A jegyértékesítő elismerte a mulasztást, és elektronikus levélben értesítette a hatszáz vásárlót az incidens tényéről, a tényleges tartalmáról, okáról, valamint az érintettek jogi lehetőségeiről.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Interticket nem a hatályos szabályok betartásával járt el és eljárása megsértette egyes szurkolók jogait, valamint az MLSZ adatvédelmi alapelveit, és ténylegesen károkozás történt, akkor a Szövetség megteszi a szükséges lépéseket.

Egy ilyen adminisztratív hiba alkalmas arra, hogy a Szövetség és a szurkolók közötti bizalmi viszonyt gyengítse.  Az MLSZ ezért és a szurkolók védelme miatt sem mehet el az eset mellett szó nélkül.

A hibát az Interticket Kft. követte el, így a jogi felelősség is egyértelműen a társaságot illeti. Az MLSZ ugyanakkor elnézést kér az érintett szurkolóktól. A személyes adatok védelme kiemelten fontos a Szövetség számára, a szurkolókkal kapcsolatos személyes információkat a jövőben is minden eszközzel védeni fogjuk.”

 

vb-selejtező magyar válogatott MLSZ
Legfrissebb hírek

Négy helyet javított a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

Magyar válogatott
Tegnap, 14:52

Válogatott: hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az örmények elleni mérkőzésre

Magyar válogatott
Tegnap, 13:33

Velünk élő történelem – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
Tegnap, 8:16

Szoboszlai Dominik a fontos és nagy gólok mestere

Magyar válogatott
Tegnap, 8:16

Marco Rossi: Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét

Magyar válogatott
2025.10.16. 20:50

Lukács Dániel a góljánál nem gondolt semmire, a gólpasszánál eksztázist érzett

Magyar válogatott
2025.10.16. 20:43

Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzője szerint a jó kiválasztás a kulcs

Légiósok
2025.10.16. 17:35

Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot

Magyar válogatott
2025.10.16. 15:48
Ezek is érdekelhetik