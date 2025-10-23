Nemzeti Sportrádió

Ezüstéremmel zárták a magyarok a Socca Women's Aegean Cupot Krétán

2025.10.23.
Ezüstérmet szerzett a magyar női kispályás labdarúgó-válogatott a Krétán megrendezett Socca Women’s Aegean Cupon, amely a sportág egyik rangos nemzetközi tornája. A viadalon a magyarok a női mezőnyben a lengyel, a libanoni és a házigazda görög csapattal mérkőztek meg.

Fekete Róbert együttese a lengyelektől 3–0-ra kikapott, majd javított: 1–0-ra legyőzte Libanont, a görögöket pedig 3–0-ra múlta felül. A döntőben ismét a lengyelekkel találkoztak a mieink, ahol 1–1-es rendes játékidő után büntetőkkel maradtak alul, így a tornát ezüstéremmel zárták.

„A női szakág továbbra is stabilan az európai élmezőnyben van, nagyjából a top 4–5 között – mondta Fekete Róbert szövetségi kapitány. – Az első mérkőzésen a lengyelek jobbak voltak, de a döntőben már sokkal fegyelmezettebben, zártabban, kontrákra építve játszottunk. Több helyzetünk volt, négy-öt ziccert is kialakítottunk, és összességében úgy érzem, megérdemeltük volna a győzelmet a rendes játékidőben.”

A magyar csapat egyik legeredményesebb játékosa Gál Enikő volt, aki a torna során két fontos találattal segítette a válogatottat.

A következő nagy cél a jövő nyári International Women’s Cup-ra (IWC) való felkészülés lesz, amelyet ismét Magyarország rendez.

