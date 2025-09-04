Ez ujjgyakorlat volt: egy félidő alatt lerendezték a spanyolok a bolgárokat Szófiában

Kevesebb mint öt percig bírta a nyomást a bolgár védelem az Eb-címvédő spanyolok ellen, Zubimendi okos passzát Mikel Oyarzabal váltotta gólra. Öt perccel később ismét a baszk támadó került ziccerbe, de ezúttal a kapuból kimozduló Vucovba rúgta a labdát. A 20. percben szinte a semmiből jött a bolgárok válasza, Kirilov lövése Porro lábán megpattanva vágódott ki a bal oldali kapufáról. Nem sokkal később Yamal duplázhatta volna meg a spanyol előnyt, de éles szögből leadott lövését védeni tudta Vucov. A 30. percben viszont már ő sem tudott csodát tenni, a Yamal beadása után röviden kifejelt labdát Marc Cucurella vette le, majd ballal a kapu bal oldalába ágyúzott. Hét perccel később eldőltek a lényegi kérdések: Yamal szögletét a védőjét megelőző Mikel Merino bólintotta a kapuba.

Yamal ziccerével rajtolt a második félidő, Vucov azonban nagyot védett. A klubszinten a Levszki Szófiában védő kapus néhány perccel később ismét bravúrt mutatott be, ezúttal Merino bombáját tolta a keresztlécre. A folytatásban a spanyolok visszavettek a tempóból, de így is kézben tartották a találkozót – maradt a fölényes vendég siker. 0–3

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

1. forduló

Bulgária–Spanyolország 0–3 (Oyarzabal 5., Cucurella 30., Merino 37.)

Grúzia–Törökország 2–3 (Davitasvili 63., Kvarachelia 90+8., ill. Müldür 3., Aktürkoglu 41., 52.)

Kiállítva: B. A. Yilmaz (Törökország, 71.)