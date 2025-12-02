Nemzeti Sportrádió

Veserák miatt kórházba került az Atlético Madrid korábbi támadója, sokan aggódnak érte

2025.12.02. 09:35
Ljuboszlav Penev a bolgár válogatottban az 1996-os Eb-n (Fotó: Getty Images)
Atlético Madrid rák Bulgária Ljuboszlav Penev
Veserák miatt kórházba került a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, Ljuboszlav Penev.

A madridi As írta meg, hogy Ljuboszlav Penevet egy németországi kórházba szállították a minap, mivel állapota súlyosbodott. A korábbi kiváló támadót veserák miatt kezelik, és állapota aggasztó a jelentések szerint. Emiatt felesége, Krisztina Julianova most adományszámlát nyitott, hogy egyáltalán tudják fedezni a rendkívül magas kezelési költségeket.

Az 59 éves Penev fénykorában a spanyol bajnokságban szerzett hírnevet magának, a Valencia, az Atlético Madrid, a Compostela és a Celta Vigo játékosa is volt. Pályafutása talán legszebb időszakát töltötte az Atléticónál, ahol 75 mérkőzésen 36-szor talált az ellenfelek kapujába és bajnokságot, valamint spanyol kupát is nyert a csapattal. A bolgár válogatottban 62 mérkőzésen 14-szer volt eredményes, szerepelt az 1996-os angliai Európa-bajnokságon és az 1998-as franciaországi világbajnokságon is.

2002-ben vonult vissza a profi labdarúgástól, majd edzőnek állt – legutóbb hazájában dolgozott, a Lokomotív Plovdivot irányította 2024-ben.

 

