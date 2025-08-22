Vb-selejtezők: Izrael Debrecenben fogadja az olaszokat

A Nagyerdei Stadion pénteken közleményben tudatta, hogy a mérkőzésre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. A magyar szurkolók számára a C5-C7 szektorok érhetők el 20 eurós áron. Kortól függetlenül belépő szükséges, a rendezők külön kiemelték, hogy helyszíni jegyértékesítés nem lesz. A találkozó 20.45-kor kezdődik.

Az izraeliek a gázai konfliktus miatt játsszák hazai találkozóikat Magyarországon. Izrael az I-csoportban szerepel Norvégia, Olaszország, Észtország, Moldova gárdája mellett.

A csoportot a hibátlan norvégok vezetik 12 ponttal az izraeliek (6 pont) előtt, akik két eddigi debreceni mérkőzésükön Észtország ellen 2–1-re győztek, Norvégiától pedig 4–2-re kikaptak.