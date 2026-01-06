DVSC: megvan az új igazgatóság – angol és magyar tagok, Zaengel távozik

Nemzeti Sportrádió

2026.01.06.
Mark David Stott lehet a DVSC új elnöke (Fotó: facebook.com/ Sockport County)
Ősszel a Nemzeti Sport adta először hírül, hogy az angol Stockport County mögött álló tulajdonosi kör vásárolja meg a DVSC labdarúgócsapatát, majd az óévben arról is beszámoltunk, hogy megszületett a megállapodás a tulajdonosváltásról, mostanra pedig már az e-cégjegyzékbe is bevezették a DVSC új igazgatótanácsának tagjait.


 

Kapcsolódó tartalom

DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó

Szerdán érkezik Angliából a leendő új tulajdonos, december elején várható a hivatalos bejelentés a váltásról.

NS-infó: a Stockport County tulajdonosi köre érdeklődik a DVSC iránt

Úgy tudjuk, már jártak Magyarországon az angol befektetőjelölt képviselői, folynak az egyeztetések a lehetséges debreceni szerepvállalásukról.

 

Hétfőn az e-cégjegyzékben fellelhető adatok alapján a haon.hu számolt be a DVSC labdarúgócsapatát működtető zrt. új tulajdonosi köréről és angol igazgatósági tagjairól. A többségi tulajdonos a Stott Capital Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, a szavazati jog mértéke meghaladja az ötven százalékot. Az igazgatóság elnöke, tehát feltételezhetően a klub új elnöke is Mark David Stott lesz. Az igazgatóság tagja még mint vezető tisztségviselő: Gavin Nigel Bailey, Jonathan Joseph Vaughan, valamint Simon Mathew Wilson.

A Nemzeti Sport úgy tudja, az angolok mellett több magyar tagja is lesz a vezetőségnek. A klub új sportigazgatója, ahogy azt a Nemzeti Sport már jelezte, Bogdán Ádám lesz, a vezetőedző pedig marad Sergio Navarro.

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 11:57

NS-infó: Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója

A korábban a Liverpoolban is futballozó, az FTC-ből visszavonult kapus az angliai kapcsolatai révén került képbe a leendő tulajdonosnál.

 

Távozik viszont Ike Thierry Zaengel, a francia-német üzletember 2022-ben lett többségi tulajdonos és az egyesület elnöke a DVSC-nél, de a mostani tulajdonosváltással teljesen kivonul a DVSC-ből, és ugyanerre lehet számítani a tavaly tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásároló Five Eleven Capital cégcsoport kapcsán is. A tulajdonosváltással kapcsolatos hivatalos bejelentés a héten várható.

Ike Thierry Zaengel 2022 nyarán lett a DVSC elnöke (Fotó: dvsc.hu)

A játékoskerettel kapcsolatos hír, hogy értesüléseink szerint eldőlt, a nyáron a francia Stade Reimstől kölcsönbe érkező 20 éves mali Pape Sissokóra nem tart igényt a DVSC, az NB I-ben hét meccsen 63 percet játszó csatár visszatér a francia klubhoz. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:  –
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:  Pape Sissoko (mali, Stade Remis – Franciaország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát

