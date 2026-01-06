DVSC: megvan az új igazgatóság – angol és magyar tagok, Zaengel távozik

Hétfőn az e-cégjegyzékben fellelhető adatok alapján a haon.hu számolt be a DVSC labdarúgócsapatát működtető zrt. új tulajdonosi köréről és angol igazgatósági tagjairól. A többségi tulajdonos a Stott Capital Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, a szavazati jog mértéke meghaladja az ötven százalékot. Az igazgatóság elnöke, tehát feltételezhetően a klub új elnöke is Mark David Stott lesz. Az igazgatóság tagja még mint vezető tisztségviselő: Gavin Nigel Bailey, Jonathan Joseph Vaughan, valamint Simon Mathew Wilson.

A Nemzeti Sport úgy tudja, az angolok mellett több magyar tagja is lesz a vezetőségnek. A klub új sportigazgatója, ahogy azt a Nemzeti Sport már jelezte, Bogdán Ádám lesz, a vezetőedző pedig marad Sergio Navarro.