DVSC: megvan az új igazgatóság – angol és magyar tagok, Zaengel távozik
Hétfőn az e-cégjegyzékben fellelhető adatok alapján a haon.hu számolt be a DVSC labdarúgócsapatát működtető zrt. új tulajdonosi köréről és angol igazgatósági tagjairól. A többségi tulajdonos a Stott Capital Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, a szavazati jog mértéke meghaladja az ötven százalékot. Az igazgatóság elnöke, tehát feltételezhetően a klub új elnöke is Mark David Stott lesz. Az igazgatóság tagja még mint vezető tisztségviselő: Gavin Nigel Bailey, Jonathan Joseph Vaughan, valamint Simon Mathew Wilson.
A Nemzeti Sport úgy tudja, az angolok mellett több magyar tagja is lesz a vezetőségnek. A klub új sportigazgatója, ahogy azt a Nemzeti Sport már jelezte, Bogdán Ádám lesz, a vezetőedző pedig marad Sergio Navarro.
NS-infó: Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója
Távozik viszont Ike Thierry Zaengel, a francia-német üzletember 2022-ben lett többségi tulajdonos és az egyesület elnöke a DVSC-nél, de a mostani tulajdonosváltással teljesen kivonul a DVSC-ből, és ugyanerre lehet számítani a tavaly tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásároló Five Eleven Capital cégcsoport kapcsán is. A tulajdonosváltással kapcsolatos hivatalos bejelentés a héten várható.
A játékoskerettel kapcsolatos hír, hogy értesüléseink szerint eldőlt, a nyáron a francia Stade Reimstől kölcsönbe érkező 20 éves mali Pape Sissokóra nem tart igényt a DVSC, az NB I-ben hét meccsen 63 percet játszó csatár visszatér a francia klubhoz.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Pape Sissoko (mali, Stade Remis – Franciaország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát