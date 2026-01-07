A futballpályán és a klubházban is mozgalmas volt a Loki ősze

Sok minden történt egy év leforgása alatt a debreceni labdarúgóklubnál, hogy mást ne mondjunk, kétszer változott a cégvezető személye, ennek ellenére a pozíciót most ugyanaz (Makray Balázs) tölti be, aki 2025 januárjában… A többségi tulajdonosként beharangozott Five Eleven Capital végül mindössze tízszázalékos tulajdonrészhez jutott, jóllehet így is cégvezetőt nevezhetett ki – Makray Balázs helyett Tóth Péter lett a klubot működtető gazdasági társaság első embere –, és leválthatta a bennmaradást bravúros tavaszi meneteléssel kiharcoló vezetőedzőt, Nestor El Maestrót és stábját, a helyére a saját emberét, Sergio Navarrót nevezte ki. Tóth Péter DVSC-s időszaka ugyanakkor nem tartott sokáig, már újra Makray Balázs a cégvezető, s minden bizonnyal Mark David Stott lesz a többségi tulajdonos, akié a Stockport County együttese is.
|Az adatok tükrében
|Szélsőséges felülteljesítés jellemezte a Debrecen őszét: úgy vezette a tabellát, hogy várható gólkülönbségénél (–7) csak a Kazincbarcikáé rosszabb, a további visszaesést a tabellán sokkal jobb támadójátékkal lehet megakadályozni.
Az 1.22 meccsenkénti várható gólnál csak a Kisvárda és a Kazincbarcika teljesített rosszabbul.
Nincs kiemelkedő stílusjegye a Lokinak, védekező-, labdabirtoklási és támadóstatisztikái is középszerűek eddig.
Forrás: Cube
Az ősszel a Nemzeti Sport adta először hírül, hogy az angol harmadosztályú klub mögött álló tulajdonosi kör vásárolja meg a labdarúgócsapatot, majd az óévben arról is beszámoltunk, hogy megszületett a megállapodás a tulajdonosváltásról, mostanra már az e-cégjegyzékbe is bevezették a új igazgatótanács tagjait. A fellelhető adatok alapján a haon.hu számolt be a Lokit működtető zrt. új tulajdonosi köréről és angol igazgatósági tagjairól. A többségi tulajdonos a Stott Capital Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, a szavazati jog mértéke meghaladja az 50 százalékot. Az igazgatóság elnöke, tehát vélhetően a klub új elnöke is Mark David Stott lesz. Az igazgatóság tagja még vezető tisztségviselőként Gavin Nigel Bailey, Jonathan Joseph Vaughan, valamint Simon Mathew Wilson. A Nemzeti Sport úgy tudja, az angolok mellett több magyar tagja is lesz a vezetőségnek: a klub új sportigazgatója, ahogyan azt lapunk már jelezte, Bogdán Ádám lesz, a vezetőedző Sergio Navarro marad.
Távozik viszont Ike Thierry Zaengel. A francia-német üzletember 2022-ben lett többségi tulajdonos és egyesületi elnök, de a mostani tulajdonosváltással kivonul, és ugyanerre lehet számítani a tavaly tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásároló Five Eleven Capital cégcsoporttól is. A tulajdonosváltással kapcsolatos hivatalos bejelentés a héten várható.
Ami pedig a futballt illeti: a helyzet sokkal jobb, mint egy éve ilyenkor, amikor a már bennmaradást érő 10. helytől négy pontra volt a DVSC. Ezzel szemben jelenleg 31 pontos a hétszeres bajnok, ami figyelembe véve, hogy az előző évadban 34-gyel sikerült kiharcolni az élvonalban maradást, több mint biztató. Ráadásul most nem a 10. helyezettől, hanem az éllovastól van négy pontra a Loki.
Pedig nem kezdődött jól a szezon. Zalaegerszegen jobbára csak keresgélte a labdát a csapat, ám Dzsudzsák Balázs bombagólja és a hazai védelem szerencsétlenkedése – vagy Bárány Donát szemfülessége – pontot ért a piros-fehéreknek. Két fontos győzelem következett, s bár a negyedik körben az ősi rivális Nyíregyháza elvitte a három pontot a Nagyerdei Stadionból, öt nappal később Felcsúton nyert a Debrecen.
|Válogatott meghívót értek Bárány Donát góljai
Az előző idényben Bárány Donát lett a DVSC házi gólkirálya (13) az NB I-ben, s az ősszel is ő volt csapata legeredményesebb játékosa, hétszer talált a kapuba a bajnokságban (plusz egyszer a Magyar Kupában). Az utolsó két világbajnoki selejtező előtt meghívta a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány, balszerencséjére az MTK elleni meccsen megsérült, így nem volt lehetősége bemutatkozni címeres mezben. Meglehet, erre nem kell sokat várni, ám korántsem biztos, hogy akkor is a DVSC játékosa lesz: itthonról és külföldről egyaránt vannak ajánlatai, a Debrecen most kaphat érte jelentős összeget, hiszen 2027-ig érvényes a néhány hete meghosszabbított szerződése.
Az előző évadban jobbára csereként lehetőséghez jutó Dzsudzsák Balázs újra kulcsemberré lépett elő, vezetésével szárnyalt a DVSC. Olyannyira, hogy a 12. forduló után az éppen hatos veretlenségi sorozattal büszkélkedő gárda a tabella élére állt, igaz, a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Nagy erénye volt a 2025 őszi Lokinak, hogy ha hibázott, a következő körben azonnal javított, azaz egyszer sem hagyta el egymás után két alkalommal vesztesen a pályát, s az sem elhanyagolható tényező, hogy egyre markánsabb lett a futballja. Ennek ékes bizonyítéka az FTC december 14-i legyőzése az Üllői úton, ráadásul nem úgy vitték el a három pontot a Groupama Arénából a debreceniek, hogy hősiesen védekeztek és találtak egy gólt, hanem lefutballozták a pályáról a Ferencvárost.
Sergio Navarro hamar eldöntötte, kikre építi együttesét, s kitartott választottjai mellett, akik meg is hálálták a bizalmat. A spanyol szakvezető legtöbbször a 4–2–3–1-es hadrendet alkalmazta, amit tartalommal is megtöltött a csapat.
Nagy fogás volt a FTC-től kölcsönvett Varga Ádám, aki mind a 20 őszi tétmeccset végigvédte. A védelemben Julien Dacosta, az újra legszebb napjait idéző Lang Ádám, valamint Josua Mejías jelentette a stabilitást. A védekező középpályás pozícióban kiemelkedőt nyújtott Szűcs Tamás. A még mindig csak 20 éves labdarúgó bizonyította, nem csak a fiatalszabály miatt indokolt a szerepeltetése. Minden tekintetben az ősz egyik legjobbja volt, s nem lennénk meglepve, ha hamarosan Marco Rossi szövetségi kapitány is számolna vele. Párjaként a sérüléseit kiheverő Batik Bence is maradandót nyújtott a pálya közepén.
Egy sorral előrébb Kocsis Dominik, a villámgyors szélső helye megkérdőjelezhetetlen, mindig hasznos tagja volt a Lokinak. Talán sokakat meglepett Dzsudzsák Balázs ősze. A válogatottsági rekorder igazi vezére volt a piros-fehéreknek, gólokat lőtt és készített elő, emellett futóteljesítménye is kiemelkedő volt. Centerként Bárány Donát élvezte Sergio Navarro bizalmát, sérülése idején pedig a válogatott keretbe meghívót kapó Szuhodovszki Soma kitűnően helyettesítette. A támadók közül biztosan távozik Pape Sissoko, a 20 éves mali csatár 63 percet játszott az ősszel az NB I-ben, s most visszatér a francia Reimshez.
Így áll most fél távnál dobogóesélyesként a csapat, amely a pályán jóval várakozáson felül teljesített. Ezekben a napokban pedig a klubházban dőlhetnek el fontos kérdések.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 23–25., péntek–vasárnap
Kisvárda Master Good–MTK Budapest
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Puskás Akadémia–Paksi FC
Ferencvárosi TC–ETO FC
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11