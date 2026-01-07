A futballpályán és a klubházban is mozgalmas volt a Loki ősze

Ami pedig a futballt illeti: a helyzet sokkal jobb, mint egy éve ilyenkor, amikor a már bennmaradást érő 10. helytől négy pontra volt a DVSC. Ezzel szemben jelenleg 31 pontos a hétszeres bajnok, ami figyelembe véve, hogy az előző évadban 34-gyel sikerült kiharcolni az élvonalban maradást, több mint biztató. Ráadásul most nem a 10. helyezettől, hanem az éllovastól van négy pontra a Loki.

Pedig nem kezdődött jól a szezon. Zalaegerszegen jobbára csak keresgélte a labdát a csapat, ám Dzsudzsák Balázs bombagólja és a hazai védelem szerencsétlenkedése – vagy Bárány Donát szemfülessége – pontot ért a piros-fehéreknek. Két fontos győzelem következett, s bár a negyedik körben az ősi rivális Nyíregyháza elvitte a három pontot a Nagyerdei Stadionból, öt nappal később Felcsúton nyert a Debrecen.

Válogatott meghívót értek Bárány Donát góljai Bárány Donát

(Fotó: Szabó Miklós) Az előző idényben Bárány Donát lett a DVSC házi gólkirálya (13) az NB I-ben, s az ősszel is ő volt csapata legeredményesebb játékosa, hétszer talált a kapuba a bajnokságban (plusz egyszer a Magyar Kupában). Az utolsó két világbajnoki selejtező előtt meghívta a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány, balszerencséjére az MTK elleni meccsen megsérült, így nem volt lehetősége bemutatkozni címeres mezben. Meglehet, erre nem kell sokat várni, ám korántsem biztos, hogy akkor is a DVSC játékosa lesz: itthonról és külföldről egyaránt vannak ajánlatai, a Debrecen most kaphat érte jelentős összeget, hiszen 2027-ig érvényes a néhány hete meghosszabbított szerződése.

Az előző évadban jobbára csereként lehetőséghez jutó Dzsudzsák Balázs újra kulcsemberré lépett elő, vezetésével szárnyalt a DVSC. Olyannyira, hogy a 12. forduló után az éppen hatos veretlenségi sorozattal büszkélkedő gárda a tabella élére állt, igaz, a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Nagy erénye volt a 2025 őszi Lokinak, hogy ha hibázott, a következő körben azonnal javított, azaz egyszer sem hagyta el egymás után két alkalommal vesztesen a pályát, s az sem elhanyagolható tényező, hogy egyre markánsabb lett a futballja. Ennek ékes bizonyítéka az FTC december 14-i legyőzése az Üllői úton, ráadásul nem úgy vitték el a három pontot a Groupama Arénából a debreceniek, hogy hősiesen védekeztek és találtak egy gólt, hanem lefutballozták a pályáról a Ferencvárost.

Sergio Navarro hamar eldöntötte, kikre építi együttesét, s kitartott választottjai mellett, akik meg is hálálták a bizalmat. A spanyol szakvezető legtöbbször a 4–2–3–1-es hadrendet alkalmazta, amit tartalommal is megtöltött a csapat.

Szűcs Tamás

(Fotó: Czinege Melinda)

Nagy fogás volt a FTC-től kölcsönvett Varga Ádám, aki mind a 20 őszi tétmeccset végigvédte. A védelemben Julien Dacosta, az újra legszebb napjait idéző Lang Ádám, valamint Josua Mejías jelentette a stabilitást. A védekező középpályás pozícióban kiemelkedőt nyújtott Szűcs Tamás. A még mindig csak 20 éves labdarúgó bizonyította, nem csak a fiatalszabály miatt indokolt a szerepeltetése. Minden tekintetben az ősz egyik legjobbja volt, s nem lennénk meglepve, ha hamarosan Marco Rossi szövetségi kapitány is számolna vele. Párjaként a sérüléseit kiheverő Batik Bence is maradandót nyújtott a pálya közepén.

Egy sorral előrébb Kocsis Dominik, a villámgyors szélső helye megkérdőjelezhetetlen, mindig hasznos tagja volt a Lokinak. Talán sokakat meglepett Dzsudzsák Balázs ősze. A válogatottsági rekorder igazi vezére volt a piros-fehéreknek, gólokat lőtt és készített elő, emellett futóteljesítménye is kiemelkedő volt. Centerként Bárány Donát élvezte Sergio Navarro bizalmát, sérülése idején pedig a válogatott keretbe meghívót kapó Szuhodovszki Soma kitűnően helyettesítette. A támadók közül biztosan távozik Pape Sissoko, a 20 éves mali csatár 63 percet játszott az ősszel az NB I-ben, s most visszatér a francia Reimshez.

Így áll most fél távnál dobogóesélyesként a csapat, amely a pályán jóval várakozáson felül teljesített. Ezekben a napokban pedig a klubházban dőlhetnek el fontos kérdések.

