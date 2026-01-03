NB I: Bárány Donát a télen klubot válthat

Filipovics Vladan, a 25 éves csatár menedzsere az M1 aktuális csatornának adott interjúban a Ferencváros érdeklődését nem erősítette meg, ellenben felsorolta, mely országokból kapott ajánlatot a játékos.

„Célunk, hogy Donát továbblépjen, elsősorban külföldre, és lehetőleg most télen. Angliából, Oroszországból és Törökországból kapott ajánlatot, illetve néhány Európán kívüli országból is” – mondta. Hozzátette, a Ferencváros előrelépés lenne a támadónak, de részletekbe nem bocsátkozott. Ugyanakkor elismerte, hogy Vitális Milán esetleges klubváltása ügyében a fővárosi egyesület felvette a kapcsolatot az ETO FC Győrrel.

„Készen áll a következő lépésre, de számára az FTC lenne a legjobb döntés” – jellemezte a 23 éves középpályást, aki tavaly a magyar válogatottban is bemutatkozott, és négy világbajnoki selejtezőn is pályára lépett. Filipovics röviden szót ejtett további három labdarúgóról is.

A szintén Debrecenben futballozó Kocsis Dominik iránt három észak-amerikai klub érdeklődik, a fél évet kihagyó 53-szoros válogatott Kleinheisler László pedig jelezte, mindenképpen külföldi csapatnál folytatná karrierjét.

Nehezebb helyzetben van válogatottbeli csapattársa, Csoboth Kevin, aki a Genclerbirligiben szeptember óta csupán öt bajnokin összesen ötven percet kapott, illetve két kupamérkőzésen egy félidőnyi játékidőt. Mivel a mostani idényben a török csapat előtt játszott már a svájci St. Gallenben is, esetleges téli klubváltása csak olyan országba lehetséges, amelyben az év elején kezdődik az új idény.