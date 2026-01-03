Nemzeti Sportrádió

NB I: Bárány Donát a télen klubot válthat

Vágólapra másolva!
2026.01.03. 17:13
null
Bárány Donát még a télen távozhat a Lokitól (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
légiósok labdarúgó NB I DVSC Bárány Donát Debrecen
Menedzsere szerint Bárány Donát elsődleges célja, hogy a télen eligazoljon a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-től.

 

Filipovics Vladan, a 25 éves csatár menedzsere az M1 aktuális csatornának adott interjúban a Ferencváros érdeklődését nem erősítette meg, ellenben felsorolta, mely országokból kapott ajánlatot a játékos.

„Célunk, hogy Donát továbblépjen, elsősorban külföldre, és lehetőleg most télen. Angliából, Oroszországból és Törökországból kapott ajánlatot, illetve néhány Európán kívüli országból is” – mondta. Hozzátette, a Ferencváros előrelépés lenne a támadónak, de részletekbe nem bocsátkozott. Ugyanakkor elismerte, hogy Vitális Milán esetleges klubváltása ügyében a fővárosi egyesület felvette a kapcsolatot az ETO FC Győrrel.

„Készen áll a következő lépésre, de számára az FTC lenne a legjobb döntés” – jellemezte a 23 éves középpályást, aki tavaly a magyar válogatottban is bemutatkozott, és négy világbajnoki selejtezőn is pályára lépett. Filipovics röviden szót ejtett további három labdarúgóról is.

A szintén Debrecenben futballozó Kocsis Dominik iránt három észak-amerikai klub érdeklődik, a fél évet kihagyó 53-szoros válogatott Kleinheisler László pedig jelezte, mindenképpen külföldi csapatnál folytatná karrierjét.

Nehezebb helyzetben van válogatottbeli csapattársa, Csoboth Kevin, aki a Genclerbirligiben szeptember óta csupán öt bajnokin összesen ötven percet kapott, illetve két kupamérkőzésen egy félidőnyi játékidőt. Mivel a mostani idényben a török csapat előtt játszott már a svájci St. Gallenben is, esetleges téli klubváltása csak olyan országba lehetséges, amelyben az év elején kezdődik az új idény.

 

légiósok labdarúgó NB I DVSC Bárány Donát Debrecen
Legfrissebb hírek

Újabb nigériai labdarúgóval bővülhet a Kisvárda kerete

Labdarúgó NB I
2 órája

NS-infó: a DVTK megegyezett a paksi támadó szerződtetéséről

Labdarúgó NB I
21 órája

NS-infó: még egyeztet a részletekről az AEK és a Fradi Varga Barnabás ügyében

Labdarúgó NB I
2026.01.01. 12:32

Légiósok: Tóth Balázs a vezetőedző kérésére a kispadon ült a Sheffield Wednesday ellen

Légiósok
2025.12.31. 20:36

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.12.31. 13:58

DVSC: a polgármester megerősítette a tulajdonosváltást

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 11:07

Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 11:24

Bognár Tamás: Az önértékelés kiemelten fontos, ez a fejlődés alapja

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 10:28
Ezek is érdekelhetik