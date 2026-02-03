A Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
Ugyan a mezőny többi része már pályára hajtott a múlt héten lezajlott zárt kapus teszten a Circuit de Catalunyán, a Williams egészen eddig semmit sem mutatott magából. A grove-i csapat azt követően volt kénytelen kihagyni a bejáratást, hogy csak többszöri próbálkozás után tudta sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelezően előírt egyik töréstesztet.
A fejlesztési hajrában jelentkező problémák a február 3-ra kitűzött bemutatóra is hatással volt, hiszen az eredetileg tervezett nagyszabású show elmaradt, helyette a csapat online bemutató keretein belül tárta a nagyérdemű elé a 2026-os versenygépe festését, az FW48-ast. A megosztott videóból kiderül, hogy a team új látványvilágot álmodott meg, a sötét- és a világoskék mellett a fehér uralja a dizájnt.
Az előző évet a konstruktőri tabella 5. helyén záró és két dobogós helyezést is szerző Williams sok más alakulat mellett nem változtatott a pilótafelállásán: Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. vezetheti az új autókat. A patinás csapat így megbízható, tapasztalt és erős versenyzőpárost tudhat a soraiban, ami segítségére lehet a kezdeti problémák utáni visszavágásban. A Williamst James Vowles irányítja, miközben az autókat továbbra is Mercedes-erőforrás hajtja, amelyik különösen megbízatónak tűnt a múlt héten rendezett bejáratáson.
Az istálló a február 11. és 13. között esedékes teszten viszi először a pályára az új autóját Bahreinben. Bár a Williamsen kívül valamennyi alakulat részt vett az előző héten lebonyolított teszten, egyes résztvevők még nem tartottak hivatalos bemutatót, és a bejáratáson tesztfestést használtak, így egyelőre nem ért véget a bemutatók sora. Legközelebb az újonc Cadillac tart leleplezést, méghozzá a Super Bowl félidei szünetében.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|február 8.
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|Norris/Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|Verstappen
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|Alonso
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|–
|Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|Bearman/Ocon
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|Bortoleto/Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
Bottas