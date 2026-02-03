A Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó

Ugyan a mezőny többi része már pályára hajtott a múlt héten lezajlott zárt kapus teszten a Circuit de Catalunyán, a Williams egészen eddig semmit sem mutatott magából. A grove-i csapat azt követően volt kénytelen kihagyni a bejáratást, hogy csak többszöri próbálkozás után tudta sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelezően előírt egyik töréstesztet.

A fejlesztési hajrában jelentkező problémák a február 3-ra kitűzött bemutatóra is hatással volt, hiszen az eredetileg tervezett nagyszabású show elmaradt, helyette a csapat online bemutató keretein belül tárta a nagyérdemű elé a 2026-os versenygépe festését, az FW48-ast. A megosztott videóból kiderül, hogy a team új látványvilágot álmodott meg, a sötét- és a világoskék mellett a fehér uralja a dizájnt.

Az előző évet a konstruktőri tabella 5. helyén záró és két dobogós helyezést is szerző Williams sok más alakulat mellett nem változtatott a pilótafelállásán: Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. vezetheti az új autókat. A patinás csapat így megbízható, tapasztalt és erős versenyzőpárost tudhat a soraiban, ami segítségére lehet a kezdeti problémák utáni visszavágásban. A Williamst James Vowles irányítja, miközben az autókat továbbra is Mercedes-erőforrás hajtja, amelyik különösen megbízatónak tűnt a múlt héten rendezett bejáratáson.

Az istálló a február 11. és 13. között esedékes teszten viszi először a pályára az új autóját Bahreinben. Bár a Williamsen kívül valamennyi alakulat részt vett az előző héten lebonyolított teszten, egyes résztvevők még nem tartottak hivatalos bemutatót, és a bejáratáson tesztfestést használtak, így egyelőre nem ért véget a bemutatók sora. Legközelebb az újonc Cadillac tart leleplezést, méghozzá a Super Bowl félidei szünetében.

