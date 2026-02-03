A Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó

Nemzeti Sportrádió

2026.02.03.
A Williams megmutatta, hogyan fog kinézni az FW48-as (Fotó: X/WilliamsF1)
A Formula–1-es Williams kedd délután hivatalosan is bemutatta a 2026-os versenygépe, az FW48-as festését.

Ugyan a mezőny többi része már pályára hajtott a múlt héten lezajlott zárt kapus teszten a Circuit de Catalunyán, a Williams egészen eddig semmit sem mutatott magából. A grove-i csapat azt követően volt kénytelen kihagyni a bejáratást, hogy csak többszöri próbálkozás után tudta sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelezően előírt egyik töréstesztet.

A fejlesztési hajrában jelentkező problémák a február 3-ra kitűzött bemutatóra is hatással volt, hiszen az eredetileg tervezett nagyszabású show elmaradt, helyette a csapat online bemutató keretein belül tárta a nagyérdemű elé a 2026-os versenygépe festését, az FW48-ast. A megosztott videóból kiderül, hogy a team új látványvilágot álmodott meg, a sötét- és a világoskék mellett a fehér uralja a dizájnt. 

Az előző évet a konstruktőri tabella 5. helyén záró és két dobogós helyezést is szerző Williams sok más alakulat mellett nem változtatott a pilótafelállásán: Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. vezetheti az új autókat. A patinás csapat így megbízható, tapasztalt és erős versenyzőpárost tudhat a soraiban, ami segítségére lehet a kezdeti problémák utáni visszavágásban. A Williamst James Vowles irányítja, miközben az autókat továbbra is Mercedes-erőforrás hajtja, amelyik különösen megbízatónak tűnt a múlt héten rendezett bejáratáson.

Fotó: X/WilliamsF1

Az istálló a február 11. és 13. között esedékes teszten viszi először a pályára az új autóját Bahreinben. Bár a Williamsen kívül valamennyi alakulat részt vett az előző héten lebonyolított teszten, egyes résztvevők még nem tartottak hivatalos bemutatót, és a bejáratáson tesztfestést használtak, így egyelőre nem ért véget a bemutatók sora. Legközelebb az újonc Cadillac tart leleplezést, méghozzá a Super Bowl félidei szünetében. 

Fotó: X/WilliamsF1
Fotó: X/WilliamsF1

 

 

F1
2026.01.31. 17:11

A Ferrari a leggyorsabb, a Mercedes a legszorgalmasabb volt a bejáratáson – képek

Számokban a 2026-os F1-es idényt megelőző első teszthét.

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastriNorris/Piastri
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas


 

F1 Williams Formula–1
